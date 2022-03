Daniel Monzón aseguró que el objetivo de los industriales panaderos es de $ 240 el kilo

Ante la creación del fideicomiso de trigo con el objetivo de garantizar una baja en la bolsa de harina industrial para elaboración comercial, Carlos Monzón, gerente del Centro de Industriales Panaderos, en diálogo con “el Retrato…”adelantó que en la ciudad se continúa manteniendo la misma lista de precios que se había dado a conocer en febrero y que el objetivo es mantener la misma. “El precio del kilo pan va a ser de $240 y vamos a tratar de mantenerlo para poder sostener las ventas en los mostradores”, aclaró.

Carlos Monzón, gerente del Centro de Industriales Panaderos, en diálogo con “el Retrato…” explicó que el sector se vio afectado por diferentes cuestiones en el último tiempo. “El trigo en el mundo ha subido a valores simbólicos. Normalmente, en esta época está entre los 190 y los 220 dólares la tonelada. Antes de este problema entre Rusia y Ucrania estaba 280 dólares la tonelada y llegó a 530 incluso. Actualmente está sobre los 300, lo cual depende del precio que va oscilando en Chicago”, explicó.

“El mercado interno que estaba pagando sobre 25 mil pasó a pagar 35 mil. Hoy se está ordenando un poco esto y ya hay trigo a 30 mil pesos, lo cual hizo que la bolsa de harina de 25 kilos esté hoy sobre mil 800 pesos. Se está formando un fideicomiso y hoy una reunión con el presidente de la Federación de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

En tal sentido, graficó que el Secretario de Comercio brindará las explicaciones sobre cómo se va a trabajar con los panaderos con este trigo que va a ir a mercados internos aproximadamente para el mes de mayo. “Hoy se sigue trabajando con los precios que marca el mercado. El trigo está alrededor de los 30 mil pesos actualmente, ha bajado alrededor de 5 mil pesos la tonelada, lo cual hizo retrotraer 200 pesos la bolsa de harina”, describió.

“En Mar del Plata seguimos manteniendo la misma lista de precios que habíamos dado a conocer en febrero: que era el pan a 240, la factura 580 y 600 pesos y un pan económico de 190 pesos”, afirmó al mismo tiempo que comentó: “Queremos ser cautos y no queremos que la gente se vaya de los mostradores. Si bien no es el precio real del producto, entendemos que la gente no tiene dinero y el compromiso que tenemos con proveedores, empleados y contribuciones”.

Asimismo, Monzón detalló que “en todo el año para la producción de pan se usan tres millones 300 mil toneladas de trigo” y añadió que “lo que consume el país en un año son más o menos 7 millones de toneladas de pan y derivados como ser pebete, pan lactal, fideos, etcétera”.

“La cosecha de este año fue de más de 20 millones. El abastecimiento del mercado interno está asegurado, pero el problema es que se disolvió esa junta de granos y no se puede regular ello”, indicó el referente del sector de panaderos a la vez que consideró que se le va a permitir al gobierno asegurar ello a través del fideicomiso. “Hay que abastecer al mercado interno, en el cual los sueldos están muy bajos en el marco de un conflicto que ha elevado los precios de todos”, describió.

A su vez, Monzón se refirió al aumento de los combustibles y cómo ello puede repercutir en el sector. “La cosecha de trigo ya finalizó, por lo que dicho incremento puede afectar al resto de las cosechas que tienen que levantar posteriormente. Ya está faltando el gasoil en el campo, pero hay muchas cosas que son ajenas al país, que vienen de afuera y que son difícil de manejar en un contexto tan raro”, expuso y señaló que dicho conflicto “a lo que más va a afectar dentro del sector alimenticio es la parte de aceite”.

Por último, el referente de los industriales panaderos consideró que el valor del pan se va a mantener en los próximos meses en los 240 pesos. “Vamos a sufrir los aumentos de luz, gas, IVA y de alguna materia prima por el incremento del valor del combustible. El precio del pan va a ser de $240 y vamos a tratar de mantenerlo para poder sostener las ventas en los mostradores”, concluyó el referente del sector que tienen paritarias recién en el mes de abril.

