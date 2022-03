Fernanda Raverta:”En la elección triunfó un modo de hacer y entender la política”

En un marco de amplia participación (concurrieron 5.384 votantes) se desarrolló la elección de autoridades del Partido Justicialista marplatense, el recuento de votos dio como ganador por 932 votos al espacio que conduce Fernanda Raverta.

La Lista 4 encabezada por el dirigente gremial Eduardo Cóppola se impuso a la Lista 45 presidida por el actual presidente del PJ local Juan Manuel Rapaciolli.

“Competimos compartiendo ideas y propuestas de cara a la gente”

“Entendemos a la política como servicio, como la capacidad de dar respuestas a las necesidades de los y las marplatenses. Y, además, practicamos una visión clara sobre las reglas de juego que utilizamos en una campaña y que creemos las mejores también para un gobierno: competimos compartiendo ideas y propuestas de cara a la gente, con respeto y espíritu democrático”, señaló entre la alegría de los militantes Fernanda Raverta.

La ex candidata a intendente indicó que “En la elección triunfó un modo de hacer y entender la política y los vínculos, porque para nosotros no vale cualquier cosa ni estamos dispuestos a convalidar ni realizar acciones y agresiones que no construyen comunidad”.

Los integrantes y adherentes de la lista triunfadora siguieron el escrutinio y los resultados en la puerta de la Escuela Técnica N° 3, establecimiento donde se desarrolló la elección. Allí pudo palparse la importancia que tuvo la elección, que logró una participación superior incluso a la última interna partidaria realizada hace un año atrás por la UCR.

Coppola ve un camino de apertura y participación

Por su parte, Coppola explicó que “la interna es un mecanismo de organización en el seno de un partido. Pero lo importante es lo que ocurrirá de aquí en adelante, vamos a seguir el camino de la apertura y la participación, para ampliar nuestra base y darle así una alternativa distinta a nuestros vecinos, queremos sumar fuerzas para hacer de Mar del Plata una ciudad aún mejor. No se trata de enfocarnos en el lugar de dónde venimos, sino hacia dónde vamos, Mar del Plata necesita un gobierno con visión y honestidad que le brinde un futuro concreto de gestión, trabajo y desarrollo integral, que llegue a todos”.

Críticas desde la Lista 4 a Guillermo Montenegro

Desde la lista ganadora señalaron que “llamó la atención la fuerte y visible participación de sectores vinculados a Montenegro en la interna partidaria, apoyando a la lista perdedora con cuantiosos recursos y operaciones constantes, pero evidentemente no les dio los resultados esperados, porque los afiliados apostaron a un peronismo auténtico, plural, diferente, que se anima a gobernar, a hacerse cargo de los problemas de los vecinos y no a ser cómplice de la mala gestión del intendente de Juntos”.