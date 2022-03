Ganó Coppola… Sumó 3.158 (58%) votos y Rapacioli 2.226 (42%) en la interna peronista

La Lista 4, que encabezaba Eduardo Coppola se impuso por 932 votos ante la de Juan Manuel Rapacioli en el comicio realizado este domingo en el Partido Justicialista de General Pueyrredón, consagrándolo de esta manera como nuevo Presidente del Partido Justicialista marplatense.

Coppola alcanzó 3.158 votos (el 58%), en tanto Rapacioli sumó 2.226 sufragios (el 42%), habiendo sufragado en la jornada democrática peronista un total de 5.384 votantes.

Si bien los votantes no alcanzaba al 15% del “mentiroso” padrón , hay que tener en cuenta que el mismo hace años que no ha sido depurado y de hacerlo, hoy quizás no superaría la mitad de es número de peronistas

Cabe señalar que en las mesas dispuestas en la Escuela Técnica N°3, la elección del Partido Justicialista de Mar del Plata transcurrió con un intenso movimiento en la instalación educativa, donde los sectores en pugna, esperaron con cánticos y batucadas de por medio el resultado final de la peleada compulsa electoral

Mesa por Mesa

Mesa 1

Lista 4: 139

Lista 45: 97

Mesa 2

Lista 4: 142

Lista 45: 109

Mesa 3

Lista 4: 140

Lista 45: 90

Mesa 4

Lista 4: 126

Lista 45: 113

Mesa 5

Lista 4: 145

Lista 45: 102

Mesa 6

Lista 4 : 128

Lista 45 : 127

Mesa 7

Lista 4: 142

Lista 45: 113

Mesa 8

Lista 4: 144

Lista 45: 94

Mesa 9

Lista 4: 163

Lista 45: 90

Mesa 10

Lista 4: 154

Lista 45: 98

Mesa 11

Lista 4 : 177

Lista 45: 104

Mesa 12

Lista 4 : 142

Lista 45: 105

Mesa 13

Lista 4: 146

Lista 45: 113

Mesa 14

Lista 4: 125

Lista 45: 97

Mesa 15

Lista 4: 138

Lista 45: 89

Mesa 16

Lista 4: 130

Lista 45: 96

Mesa 17

Lista 4: 120

Lista 45: 95

Mesa 18

Lista 4: 149

Lista 45: 99

Mesa 19

Lista 4: 147

Lista 45: 109

Cabe señalar que acerca de las Mesas 20, 21 y 22 no se suministraron datos oficiales.