El Partido Justicialista se volcó a las urnas para elegir al nuevo Presidente del Distrito

Una jornada que amaneció a pleno sol luego de 48 horas aciagas, hizo que el entusiasmo de los afiliados peronistas se acrecentara y se acercaran masivamente a votar en las elecciones donde se elegían las autoridades del Partido.

Dos listas se presentaron a competir. La N° 4 encabezada por el sindicalista Eduardo Coppola y la N° 45, por el periodista y actual titular del PJ, Juan Manuel Rapacioli. La primera proahijada por la hoy titular del ANSES, Fernanda Raverta, en tanto la segunda llevaba en primer lugar a congresal al director del Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart y acérrimo “enemigo” de quien fuera candidata a intendente en las elecciones pasadas en General Pueyrredón.

Cabe señalar que ambos dirigentes (Iriart y Raverta) se hallaban en las puertas del Colegio recibiendo a los “compañeros” que se llegaban a emitir su opinión, repartiendo abrazos, apretones de mano y besos entre quienes entraban camino a las urnas.

También ambos candidatos, mostraron una convivencia política que no se había notado a lo largo de la campaña, y a pedido de “el Retrato…” posaron juntos, m a la vez que expresaron su satisfacción por el importante número de personas que había llegado hasta el mediodía para elegir su presidente.

Cabe recordar que en la anterior elecciones votaron cerca de 3000 afiliados de un padrón 34.317 afiliados, que poco se asemeja a la realidad que vive el histórico partido impulsado por el General Juan Domingo Perón.

Sin duda esta interna tenía una clara mirada puesta en el 2023, donde volverá a elegirse autoridades municipales, provinciales y nacionales, pero con la atención en lo que puede suceder en el armado de la lista para General Pueyrredón

Hoy Fernanda Raverta buscaba reafirmar su liderazgo y encolumnar al PJ para ir por el triunfo en el 2023. Por su lado Manino Iriart buscaban socavar esa idea de cara a las elecciones de 2023, en las que el Frente de Todos podría definir a sus candidatos en las PASO.

En la lista de congresales de Eduardo Coppola figura como primero Daniel Rodríguez, también van el ex senador provincial Gabriel Pampín; la secretaria adjunta de la CGT, Adriana Donzelli; la directora provincial de Políticas de Diversidad Sexual, Daniela Castro; el jefe de la Agencia Territorial Mar del Plata del Ministerio de Trabajo de la Nación, Daniel Di Bártolo; el secretario general de la Uocra, César Trujillo, y el ex concejal Fernando Maraude; destacándose la presencia del ex senador senador provincial de Juntos por el Cambio y ex aliado de Montenegro, Lucas Forini

En la lista de Juán Manuel Rapacioli figuraba Manino Iriart como primer candidato a congresal de la lista 45. La postulante a vicepresidenta es Roxana Tortosa, mientras que Juan Manuel Cañete, ex titular regional del Registro Provincial de las Personas, va como candidato a secretario general.

A ellos se sumaban José Lencina, delegado regional del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara), aparece como secretario de Asuntos Gremiales y el apoderado de la lista, Eduardo Niella, como vocal, en tanto los ex concejales Javier de la Reta y Balut Tarifa Arenas también integran el listado de aspirantes al Congreso del PJ bonaerense.