Declaran de Interés al grupo Rosas del Mar

Mediante Resolución Nº 4783, el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declaró “de interés” la labor desarrollada por el grupo Rosas del Mar promoviendo la reunión y acompañamiento de mujeres que padecieron cáncer de mama, mediante la práctica de remo.

El acto se desarrolló en el recinto de sesiones, con las presencias de la Presidenta, Marina Sánchez Herrero, y la autora de la iniciativa, Marianela Romero (UCR).

Sánchez Herrero dio la bienvenida: “Estoy simplemente danto la bienvenida, recordando el momento en que las conocí, durante el aniversario de Mar del Plata. La tarea de ustedes es impresionante. Tuve el honor de que vinieran a verme, contándome lo que hacen realmente me conmovieron. Realmente valoro lo que hacen”.

Romero, autora del proyecto de reconocimiento, dijo: “Quiero agradecerles que se hayan tomado el tiempo para venir hasta el Concejo. Ustedes crearon un espacio para compartir, que les ayuda a nivel físico y emocional. Estamos refiriéndonos a una enfermedad, el cáncer de mama, que la tenemos muy cerca y tenemos mucho por hacer en difusión y prevención. Por eso es una enorme alegría que estén acá y que la ciudad tenga este espacio. Ojalá podamos acompañarlas desde y cómo podamos. Estaremos siempre a disposición”.

Por su parte, Verónica Cufré, integrante de Rosas del Mar, expresó: “Muchas gracias por haber pensado en Rosas del Mar. Resaltamos el acompañamiento y el reconocimiento, que es un mimo al alma. Esto también es para quienes estuvieron y ya no están físicamente, pero cuyas presencias seguimos sintiendo cerca, junto a nosotras. Apuntamos a que las mujeres tengan la conciencia de hacerse chequeos y controlarse y de realizar tareas que hacen bien al físico y al espíritu”.

Rosas del Mar es un grupo de mujeres de diferentes edades que padecieron cáncer de mama y se juntan para entrenar, competir y, fundamentalmente, compartir gratos momentos mediante la práctica de remo.

Fundado por Verónica Cufré, tiene como actividad principal la práctica de este deporte, disciplina con beneficios para quienes atravesaron esta enfermedad, ya que ayuda a recuperarse de las secuelas y a evitar el linfodema.

Asimismo, el remo es una actividad que promueve el apoyo proactivo de todos sus participantes y las mujeres del grupo lo desarrollan bajo el lema: “No somos lo que logramos, somos lo que superamos”.

Al inicio el grupo tenía solo 15 integrantes y actualmente posee más de 24 mujeres que entrena con el objetivo de poder participar en encuentros y clínicas fuera de la cuidad.

Las Rosas del Mar entrenan dos veces por semana en Laguna de los Padres, donde toman clases de remo con Román Palet y de canotaje con Víctor Gorostiaga.

También realizan sesiones de acondicionamiento físico bajo la supervisión de Natalia Yenni en distintos parques de la ciudad.

Para participar no hay límite de edad, integrando el grupo mujeres con más de 70 años de edad.

En Argentina hay más equipos como este en Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Tigre y La Plata, que practican remo para sobrellevar las secuelas de la enfermedad.