Romero impulsa las Familias Alternativas y crear una política pública completa

La concejal de la UCR, Marianela Romero, presentó un proyecto para que se cree un programa denominado “Familias Alternativas”, se trata de un sistema de acogimiento familiar para niños, niñas y adolescentes que, por decisión judicial, no puedan vivir con sus familias de origen o se encuentren en estado de adoptabilidad.

En diálogo con “el Retrato…” la edil explicó: “La idea es para aquellas familias, monoparentales o no, que deciden acompañar durante un determinado tiempo aquellos niños niñas y adolescentes que por alguna situación no pueden estar transitoriamente o definitivamente con su familia de origen”.

En este sentido, agregó: “La idea es que antes que la Justicia escoja a la familia adoptiva que va a completar el proceso en la vida de esos niños, niñas y adolescentes, no no sea la única opción los hogares convivenciales, sino que también sea opción estas familias alternativas para acompañar ese proceso; algunos lo llaman `familias de tránsito`, la realidad es que hay experiencias locales pero no hay un programa municipal que fomente y acompañe desde el Estado a estos procesos”.

Asimismo, la concejal dijo: “en otras épocas hubo malas experiencias, pero podemos quitar algunas condiciones que a esas experiencias las hicieron malas, para fortalecer el programa; por ejemplo, nosotros no planteamos ninguna beca ni contraprestación económica para aquellas familias que deciden inscribirse en el programa, porque justamente creemos que las familias lo que tienen es mucho amor y mucha capacidad para acompañar el proceso. Tienen que estar preparadas para recibir, para querer, para acompañar pero también para dejar ir, porque no pueden ser las mismas familias que terminen con el proceso de adopción”.

“Existe un registro de aspirante a guarda con fines adopción, pero lo que planteamos son familias con características diferentes, si nosotros planteamos un programa de familias alternativas, que es solo por un periodo de tiempo, debemos saber que esas familias no van a querer adoptar a esos niños y completar el ciclo de la vida con ellos. Por eso, uno de los requisitos para inscribirse en este programa es no estar inscriptos en el registro de adoptantes, porque después se genera un vínculo y una idea de que van a estar juntos por el resto de la vida que no es lo que buscamos. Esto es un proceso distinto, para familias distintas, que quizás tengas hijos, quizás ya hayan adoptado en algún momento, o familias que no deciden ser padres o madres pero tengan un periodo de tiempo para compartir y acompañar en la vida a quienes lo necesitan”, explicó la edil.

Además, Romero sostuvo: “Proponemos como autoridad de aplicación a la Dirección Municipal de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende de la subsecretaría de Derechos Humanos. Ayer nos reunimos con las autoridades de dichas áreas, les conté cual es la propuesta y ellos compartieron el parecer, me plantearon algunas cuestiones particulares que creìan que debían quedar muy claras en la ordenanza, para que el programa sea fructífero, y eso lo vamos a estar trabajando. Cuando ingrese a las Comisiones vamos a hacer algún pedido de informe a la secretaría y vamos a agregar estas consideraciones al expediente. El viernes me reúno con algunas Juezas de familia, para que hagan su aporte porque deberemos hacer convenios entre el Municipio y la Justicia para que se pueda llevar a cabo.”

Finalmente, consultada sobre el presupuesto municipal, si incluye o no está creación, Romero dijo: “planteamos que debe haber un equipo interdisciplinario especializado, puede ser algo que las Secretaria ya tenga, como pueden ser nuevos cargos. Pero también creo que son programas por los que se pueden conseguir algún tipo de financiamiento y en eso estamos trabajando, hay un montón de organizaciones nacionales e internacionales que financian estos programas, así que la idea es ir a buscar el presupuesto para tener una política pública completa con todas las aristas”.