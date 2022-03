Manino Iriart: “En el PJ se disputa, no solo una elección, sino la identidad del Partido”

A horas de las elecciones internas del Partido Justicialista local que tendrán lugar el próximo domingo, el director del Correo Argentino en Mar del Plata, Rodolfo Manino Iriart, que se postula como primer candidato a Congresal dentro de la lista, denominada “Todos Unidos Triunfaremos” en diálogo con “el Retrato…” aseguró que, en caso que su lista no triunfe el fin de semana, “las banderas del peronismo sí corren peligro” y apuntó que “en Mar del Plata hay compañeros que están relegados dentro de un sistema político que viene de Buenos Aires a la ciudad”.

En ese contexto, Manino Iriart, dialogó con “el Retrato…” y analizó el panorama electoral de cara al domingo como así también destacó que cada vez es mayor el número de personas que consultan para asistir a votar, ya que “en el PJ se disputa, no solo una elección, sino la identidad del Partido” y subrayó: “Es una oportunidad para decir qué tipo de peronismo queremos para Mar del Plata: uno más vinculado a la Cámpora o uno más referenciado con el PJ tradicional”.

Asimismo, Iriart se refirió a su acercamiento a la lista que encabeza Juan Manuel Rapacioli, que competirá en las elecciones del 27 de marzo contra la Lista “24 de febrero” de Eduardo Cóppola, la cual es impulsada por la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, que figura como segunda candidata a congresal.

“Rapacioli pudo mantener el Partido abierto durante este tiempo. No tenemos amigos en el sector de esta interna que sean funcionarios o concejales que puedan solventar cómo el partido tiene que hacer la supervivencia. Uno de los motivos por los cuales todos nos volcamos en distintos referentes es justamente para apoyar el partido y no hacerle el vacío que se le hizo en los últimos años”, explicó.

A su vez, Iriart cuestionó: “No puede ser que se vaya a buscar al peronismo solamente en las elecciones, porque después se utilizan los votos del peronismo para tener un candidato del justicialismo en el séptimo lugar, como era Pepe San Martín” y añadió que “el partido justicialista tiene que ser la columna vertebral porque tiene 34 mil 67 afiliados en la ciudad y no es un tema menor”.

-¿Entiende que se lo quiso licuar al partido justicialista?

-Sí. No solamente en Mar del Plata. El partido justicialista es una herramienta electoral, pero también de contención, de poder conversar y de consulta. Cada funcionario que está en una banca o un lugar de poder debe consultar con sus afiliados. De hecho hay personas que no están siendo consultadas por los temas que hacen a la ciudad: transporte, medio ambiental, FMI, etcétera. El peronismo no está de acuerdo en que apoyemos cuando conviene al presidente de la nación y cuando no conviene le damos la espalda.

Seguidamente, se refirió a las declaraciones del candidato a presidente de la otra lista y cuestionó: “Llamamos al votante que se quede tranquilo, que no hay ningún tipo de violencia y no está bueno que se le manifieste al afiliado terror para ir a votar, sino que la misma será una elección ordenada y estamos todos juntos”.

-¿En caso que la lista que encabeza Rapacioli y que Ud. Forma parte pierda las elecciones puede desaparecer el Partido Justicialista?

–Las banderas del peronismo sí corren peligro, porque de hecho las ideas no están manifestadas en los Concejos Deliberantes, por ejemplo. En Mar del Plata hay compañeros que están relegados dentro de un sistema político que viene de Buenos Aires a la ciudad. No tienen independencia política. Por eso, hay que estar fuertes para demostrar lo que el peronismo piensa y lo que justicialismo tiene de este proyecto. Se ha ido a buscar a cientos de militantes y referentes que están en sus casas y son peronistas. 34.067 afiliados tiene el Partido Justicialista y en la última elección votaron solo 9 mil en Mar del Plata. Hay algo que no los está haciendo parte.

-Más allá del resultado de las elecciones del domingo, ¿Puede Mar del Plata volver a tener en 2023 un gobierno peronista?

-Siempre aspiramos a que haya un gobierno peronista. Siempre aspiramos a que nuestras ideas prosperen y a que, a través del debate, podamos ganar esto, no a través de la fuerza, empujones o extorsión. Queremos trabajar fuerte sobre eso, porque queremos equiparar para arriba. Quiero discutir cómo le conseguimos empleo a nuestros compañeros o afiliados que no tienen trabajo hoy. Son formas de ver qué es lo que tiene que discutir, y lo que no, el partido.

“A través del voto este domingo se pueden expresar las distintas ideas y nadie critica destructivamente al otro sino que son formas de ver la política y a nuestro partido. El mejor debate es la elección del domingo”, completó Iriart a la vez que pidió a los votantes que el domingo concurran a emitir su voto “en paz, tranquilos y que lo vivan como una fiesta democrática, ya que la forma de participar cambiará seguramente la realidad”.

Por último, cabe destacar que la postulante a vicepresidenta de la lista es Rosana Tortosa, mientras que Juan Manuel Cañete, ex titular regional del Registro Provincial de las Personas, va como candidato a secretario general mientras que José Lencina, delegado regional del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara), aparece como secretario de Asuntos Gremiales y el apoderado de la lista, Eduardo Niella, como vocal. A su vez, el ex concejal Balut Tarifa Arenas también integra el listado de aspirantes al Congreso del PJ bonaerense.