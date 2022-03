Integrantes de la Escuela de Sordos dijeron: “Nos sentimos estafados moralmente”

La Comunidad educativa de la Escuela 515 de sordos e hipoacúsicos y Trastornos específicos del lenguaje, se manifestó en la puerta del Consejo Escolar, para reclamar, una vez más, un nuevo edificio para la institución, acorde a las necesidades de las 200 personas que diariamente circulan por allí.

Nancy Frías, presidenta de la cooperadora de la escuela, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “no tenemos ningún tipo de respuesta del Consejo Escolar. Hace 10 años comenzamos el reclamo, ahora puntualmente nos dicen que no encuentran un edificio acorde a las necesidades de la escuela, pero no hay un expediente armado, entonces estamos en el aire con la situación“.

Asimismo, Frías dijo: “la comunidad sorda hace muchísimos años que está esperando, los chicos necesitan un edificio y un expediente que nos avale y demuestre que realmente se está haciendo algo, porque los derechos de los niños se están vulnerando“.

“El 22 de febrero, antes de empezar las clases tuvimos una reunión con los directivos del Consejo Escolar, el gremio, y los papas. Después de eso representantes del Consejo viajaron a La Plata pero no trajeron respuestas favorables. Siempre nos dicen lo mismo“, contó la integrante de la Comunidad Educativa.

Finalmente, Frías aseguró que la Escuela está funcionando en un PH, dónde no hay medidas de seguridad básicas. “No hay salidas de emergencias,no hay gas, son habitaciones con rejas, si llega a pasar algo, los chicos no escuchan. “Los docentes hacen mucho esfuerzo, es muy grave la situación, no toman conciencia de lo que sucede. Nuestros chicos se merecen otro edificio, los papás estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Nos sentimos estafados moralmente”

En el 2018 había una matrícula de 80 chicos y hoy son 120 alumnos. Los docentes y auxiliares son 50. Hay solamente dos baños. Hay niños que usan pañales, no hay patio. En el comedor, la maestra arma un aula. Vamos a seguir manifestandonos, vamos a seguir reclamando al Consejo Escolar una solución con expediente abierto, y seguiremos viniendo hasta que tengamos una respuesta satisfactoria“, sentenció.