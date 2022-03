Daniel Rodríguez: “Hay que transformar el Partido y poner en marcha el movimiento”

A pocos días de las elecciones internas por la conducción del Partido Justicialista General Pueyrredon, Daniel Rodríguez, candidato a primer Congresal de la lista “24 de Febrero” que tiene a Eduardo Coppola como principal referente, en diálogo con “el Retrato…” expresó: “El peronismo no está para administrar pobreza, sino que el partido está para resolver esos problemas y para ello, necesitamos ordenar la política”.

Ante la proximidad de las elecciones internas por la conducción del Partido Justicialista General Pueyrredon, que se llevarán adelante el próximo domingo en la ciudad, el ex concejal, Daniel Rodríguez, en diálogo con “el Retrato…” remarcó que “la propuesta surge luego de conversaciones con el espacio político y se evaluaron distintas alternativas que existían” y añadió que “nadie puede negar la posibilidad de estar en una interna peronista, ser importante, dando una mano y planteando lo que uno viene planteando”.

Cabe destacar que la lista “24 de Febrero” tiene a Eduardo Coppola como principal referente y reúne a dirigentes de distintas extracciones del peronismo tradicional, además de un amplio abanico de dirigentes gremiales, estudiantiles, organizaciones sociales, clubes y diversos espacios del campo popular mientras que, por otro lado, se encuentra la lista de Juan Manuel Rapacioli.

Al ser preguntado por “el Retrato…” sobre por qué el Justicialismo perdió fuerza en el último tiempo, Rodríguez respondió: “No hemos podido darle un sesgo local con pertenencia y con identidad local a un planteo ideológico que esté encolumnado con Nación y Provincia, que tenga su personalidad, característica” y aclaró que “esta es una ciudad muy grande pero que evidentemente tiene un fuerte contenido de identidad local”.

A su vez, Rodríguez cuestionó el hecho que “esta ciudad tiene constituida una matriz de poder que se visualiza claramente y que está ordenada por distintos sectores de la sociedad marplatenses que no varían en una conformación”.

“El Frente de Todos, que nuclea a otros sectores que tienen un criterio nacional y popular, no se puede dar el lujo de meterse en discusiones que puedan romper el objetivo. Esto hay que tomarlo como una interna más”, completó el referente de la lista que encabeza Coppola a la vez que aseguró que este criterio debería llevarse delante de cara a la construcción de lo que va a venir en 2023.

Asimismo, hizo hincapié en el 2023 y aseguró que Mar del Plata volverá a tener un intendente peronista. “El peronismo debe volver con toda su potencialidad, con todas sus características y con todo el agiornamiento de 1945. Hay cosas del 45 que no se pueden evitar como es el abrazo, el sentimiento y la mano tendida, pero que se han convertido en fortalezas propias”, agregó.

-¿Por qué el peronista los tiene que votar a ustedes?

-Hay un criterio que supera y pone anclaje a una cuestión. Es importante ganar y tener el poder, pero no es importante por el poder mismo. El peronismo no está para administrar pobreza, sino que el partido está para resolver esos problemas y para ello, necesitamos ordenar la política. El criterio de movimiento se pone de muy manifiesto en esas circunstancias. El Movimiento obrero ha mantenido su organización, sigue teniendo sus fortalezas y los movimientos sociales, pese a las carencias, mantienen un grado de organización que es importante, trascendente y que ha ordenado cosas que ni siquiera el peronismo histórico había podido ordenar, porque no existían las necesidades de las organizaciones sociales.

Por último, apuntó que “el partido se ha ido quedando en un esquema, sin forma sin profundidad y demás” y explicó que, por ello, “hay que transformarlo y poner en marcha el movimiento”. En función de ello, aseguró que la lista que integra tiene representaciones de todos los sectores que puedan conformar un movimiento político necesario para la época que viene”.