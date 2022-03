La Cámpora dio una demostración de fuerza con una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo

En el marco por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, La Cámpora organizó una marcha multitudinaria a Plaza de Mayo, en la que su líder, Máximo Kirchner, cosechó un gran apoyo por parte de varios dirigentes del Gobierno nacional y provincial.

La movilización, que se realizó desde la ex sede de la ESMA hasta Plaza de Mayo y nucleó cerca de 75 mil personas, se dio en simultáneo al acto que el presidente, Alberto Fernández, encabezó en el Centro Cultural de la Ciencia junto a ministros y referentes de Derechos Humanos.

El motivo de los dos actos tiene que ver con la crisis política que atraviesa el Frente de Todos después que el Gobierno nacional negociara con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la reestructuración de la deuda de USD 45 mil millones tomada durante la gestión de Cambiemos.

Varios dirigentes del Gobierno nacional acompañaron a Máximo Kirchner en la movilización a plaza de Mayo

En este marco, La Cámpora organizó una gran movilización que comenzó minutos después del mediodía a la que asistieron intendentes bonaerenses, legisladores, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof e, incluso, el exvicepresidente, Amado Boudou.

Momentos antes de arribar a la Plaza de Mayo, Máximo Kirchner sostuvo: “Me emociona el convencimiento de querer un país mejor cuando todos te dicen que tenes que bajar los brazos porque todo es una mierda, y si todo es una mierda, vamos a empujar para que deje de serlo”.

Además, el líder de La Cámpora resaltó que “no tenemos que bajar los brazos, no podemos compadecernos de nosotros mismo, tenemos que salir adelante, la autocompasión es el peor de los caminos, queremos transformar la realidad, para eso nos preparamos, el gobierno tiene que ser con la gente adentro”.

La movilización de La Cámpora hacia plaza de Mayo nucleó alrededor de 75 mil personas

“Dimos todas las peleas que dimos, no sólo durante el macrismo, antes también. Cuando le decíamos a la sociedad argentina que había que aguantar y soportar con los fondos buitres para que no ingresaran a la Argentina era para que no pasara lo que estamos viviendo hoy y lo dijimos en todos los idiomas posibles”, sentenció Máximo Kirchner.

En tanto, el diputado del Frente de Todos, que meses atrás dejó la presidencia del bloque, apuntó contra los medios al expresar que “en esto últimos 50 días habrán visto a los canales de televisión que se han dedicado a criticar nuestra postura frente al FMI, ahí uno elige: los estudios de TV o la calle y la gente”.

En la marcha de La Cámpora, la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, Teresa García, también criticó al Gobierno nacional al considerar que “no se puede ser blando con la pobreza” en referencia a la necesidad de aplicar medidas drásticas contra la inflación, luego de que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien ayer dijo que intentó aplicar un aumento de retenciones a la soja, el trigo y el maíz, pero que la medida no tuvo consenso en el Gabinete.

Por su parte, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, se limitó a hacer un posteo en sus redes sociales por el Día de la Memoria en la que manifestó su apoyo a La Cámpora. Según la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, en este momento, la titular del Senado dejó de responderle los mensajes a Alberto Fernández.

“En otro aniversario del 24 de marzo, miles de compañeros y compañeras ya marchan desde la exESMA a Plaza de Mayo para volver a abrazarse con Madres y Abuelas. Todos y todas por Memoria, Verdad y Justicia”, escribió Cristina Kirchner en Twitter.

24 de marzo: quiénes participaron de la marcha que organizó La Cámpora

La movilización organizada por Máximo Kirchner para conmemorar el Día de la Memoria, Verdad y Justicia contó con la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el jefe de gabinete provincial, Martín Insaurralde, el ministro del Interior, Wado de Pedro y la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario que salieron marchando juntos desde la ex ESMA.

Asimismo, participaron los intendentes Damián Selci (Hurlingham), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Áchaval (Pilar) como así también los jefes comunales en uso de licencia de Merlo, Gustavo Menéndez, de Almirante Brown, Mariano Cascallares, de Malvinas Argentinas, Leo Nardini y de Punta Indio, Hernán Y Zurieta.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner se mostraron juntos tras rumores de distanciamiento

También, marcharon las intendentas Mayra Mendoza (Quilmes), Karina Menéndez (Merlo), Noelia Correa (Malvinas Argentinas) y Marina Lesci (Lomas de Zamora) y la ministra de Gobierno bonaerense y vicepresidenta del PJ nacional, Cristina Álvarez Rodríguez.

Por último, estaban el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, la presidenta del bloque de senadores provinciales del Frente de Todos, Teresa García y sus pares Luis Vivona y Walter Torchio como así también el ex vicepresidente, Amado Boudou.

24 de marzo: en su propio acto, Alberto Fernández llamó a la unidad

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, homenajeó a las víctimas de la dictadura cívico-militar en un acto en el que participaron científicos y trabajadores desaparecidos del Conicet junto a referentes de derechos humanos en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia.

En este sentido, Alberto Fernández aprovechó la ocasión para llamar a la unidad dentro de su espacio, el cual se encuentra fracturado hace varias semanas por el acuerdo con el FMI.

“El 24 de marzo es el día que más unidos estamos los argentinos porque para nosotros es una fecha emblemática donde el país se une para repudiar lo que ocurrió, sobre eso no tenemos diferencias ni distancias”, puntualizó el Presidente.

De esta manera, Alberto Fernández señaló que “algunos son más progresistas, otros más peronistas y otros de otro color, pero todos sabemos que hubo una dictadura que persiguió, mató, asesinó, condenó al exilio, hizo desaparecer y postergó a la Argentina como nunca lo hizo otro Gobierno”.