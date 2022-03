Presentan “La otra batalla” en el Centro de ex Combatientes

Este martes 22 de marzo a las 11hs. en el “Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas” (Misiones 3172) de la ciudad de Mar del Plata se presentará la campaña audiovisual “La otra batalla”, en el marco del 40 aniversario del conflicto bélico en las islas.

“La otra batalla” presenta testimonios de los veteranos de guerra y familiares de los caídos en Malvinas, involucrados activamente en el Centro de Ex Soldados Combatientes, y es una acción coordinada por las Agencias Amén y News, con la participación de un grupo de voluntarios creativos que se sumaron para visibilizar la causa Malvinas a través de distintas piezas gráficas y spots audiovisuales.

Los testimonios de “la otra batalla“ se refieren a las luchas personales que cada uno de ellos tuvo que atravesar al regresar de la guerra.

La actividad es en el marco de los 40 años del Conflicto armado de Malvinas. El Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas representa en nuestra ciudad un lugar de contención y participación apuntado a la salud, el deporte y la memoria. Actualmente, dentro de las actividades del Centro cuentan con: un Centro de Salud, con vacunación, pediatría, odontología, odontopediatría y enfermería para socios y toda la comunidad; un Centro Deportivo donde funciona con gimnasio, cancha para vóley y básquet disponible para alquileres tanto a vecinos como a instituciones deportivas, educativas y sindicales y el Centro de Memoria donde a través de diferentes acciones se recuerda a quienes participaron del conflicto bélico.

EL EQUIPO CREATIVO DE #LAOTRABATALLA

Agencia Amén Argentina, PLS (Iluminación y Sonido), Nicasio Ciappina( Producción), Silvina Casares(Producción), Tano Pollaccia (Agencia Amén), Marión Junior (Amén Argentina), Silvia Garat (Producción), Lucia Bonifatti (Producción), Cristina Álvarez (Producción), Cristian Heit (Fotógrafo), Leo Mercado (Cámara), Tatiana Fontana (Comunicación), Julian Gil (Cámara Backstage), Iván Gimenez (Backstage).