El grupo vocal Arsis Nova ultima detalles de su gira por Europa 

Bajo la dirección de la profesora Graciela Véspoli, el grupo vocal Arsis Nova de Mar del Plata, que ya tiene 30 años de actividad ininterrumpida en la ciudad, realizará una gira por Europa, la cual comenzará el próximo 12 de mayo y tiene previsto de realizar alrededor de 10 conciertos

En tal sentido, la profesora Graciela Véspoli, en diálogo con “el Retrato…” explicó que en el 2020 Arsis Nova iba a participar de las Olimpiadas corales en Bélgica, con lo cual comenzaron a hacer una serie de conciertos alrededor de ese evento, pero a raíz de la pandemia dicho evento no se llevó adelante. “Los pasajes y la inscripción se compraron con mucho esfuerzo, pero en el 2020 no se hizo nada. En el 2021 se llevó adelante de manera virtual y finalmente en octubre el evento cambió de nombre y se estableció que sería en Barcelona 2022”, sostuvo.

Sin perjuicio de ello, remarcó que, al tener ya los pasajes comprados, el grupo vocal decidió organizar una gira de conciertos por su propia cuenta, el cual consiste en 10 conciertos aproximadamente, que tendrán lugar en diferentes ciudades de España, Italia y República Checa. “Vamos a cantar el 25 de mayo en la embajada argentina en Praga, en la Casa Argentina en Madrid y en la Casa Argentina en Roma”, destacó.

También se presentarán el 18 de mayo en el Parque Orquidario de Estepona (Marbella) , especialmente invitados por el Ayuntamiento de Estepona en coordinación con Unicornio ACCC

“Gracias a la labor de marplatenses que andan cantando por el mundo y de maestros italianos fuimos elaborando esta gira”, sostuvo la referente de Arsis Nova al mismo tiempo que aclaró que los integrantes del grupo se auto sustentan por sus propios medios, ya que no reciben ningún tipo de ayuda o apoyo de terceras personas.

Asimismo, señaló que el repertorio que llevan adelante es de tango argentino y que se encuentran trabajando mucho en ello. “El día patrio va a ser bastante emotivo, en tanto se va a interpretar el himno nacional para todos los chicos y personas relacionadas a la embajada argentina. Las últimas partes de la gira son en Roma y en una zona de Italia, la cuna de Astor Piazzola”, manifestó.

“Tenemos repertorio acapela y con piano. Muchas veces pareciera que el sonido solo no alcanza, entonces hacemos proyecciones y videos para hacer los conciertos mucho más ricos”, sostuvo la referente de Arsis Nova, grupo vocal que tiene como especialidad el tango y folclore argentino y que está integrado por 10 personas, de las cuales 8 se encuentran arriba del escenario: Paula Visentín, Celeste Sangiao (sopranos), Graciela Véspoli (mezzo), Liliana Moreno (contralto), Juan Carlos Colombo, Adrián Baldoni (tenores), Carlos Ramundo (barítono), Lucas Domínguez y Juan Britos (bajos).

Seguidamente, Véspoli destacó que Arsis Nova se presentó esta temporada en “la Casa del Espacio Tango” en la ciudad, donde vivió Mariano Morez, y en el espacio teatral “Cuatro Elementos”. “Muchos años hemos hecho temporada en el Teatro Colón de Mar del Plata. En el país también hemos presentaciones y hemos intervenido en concursos o festivales”, indicó.

Luego de la pandemia, la integrante del reconocido grupo vocal señaló que la vuelta fue “difícil”. “Nos movimos en espacios con muy buena recepción de público, pero la realidad es que las personas no salen lo que salían antes. Por eso, elegimos espacios chicos de entre 30 y 80 localidades para asegurarnos que se ocupe el lugar”, expresó.

“Este proyecto nos lleva mucha energía y mucho tiempo, pero nosotros vivimos de otras actividades como la docencia o el comercio. Nos dimos el gusto de cantar en temporada, pero en pequeños ámbitos, porque nos dimos cuenta que de esa forma iba a funcionar. Hay que ver cómo seguimos. Todo está puesto en la gira”, sostuvo.

En ese contexto, consideró que, si bien Arsis Nova es uno de los pocos grupos vocales que permanece vigente de tantos años, son amateur. “Somos profesionales por el trabajo serio, pero no económicamente profesionales, porque en los últimas años no se ven grupos vocales que puedan subsistir como en la década del 70, 80, etcétera. Hay festivales, encuentros, pero no hay una perspectiva laboral, aunque sí artística”, relató.

“Por amor al arte estamos haciendo este viaje por Europa, pero nos va a costar salir de ese quebranto económico. Si bien para mucho de nosotros es más que un hobby esto, una forma de vida, la realidad es que nos ganamos la vida cantando”, completó Vespoli, integrante y directora del grupo vocal, en conversación con “el Retrato…”