Débora Indarte: “No es de peronistas acordarse de Perón solo cuando el zapato aprieta”

La diputada provincial Débora Indarte aseguró que “no es de peronistas acordarse de Perón solo cuando el zapato aprieta”, en relación a quienes “han ignorado sistemáticamente al partido y ahora lo nombran solo con fines electoralistas”. La legisladora marplatense, que apoya a la Lista 45 en las elecciones del PJ, también se refirió a “lo contradictorio de algunos que hoy hablan de amplitud, pero en realidad son cerrados”.

“La discusión que hoy tenemos que dar es sobre la construcción política dentro del peronismo. Por nuestra parte queremos un peronismo abierto, que contenga, que no deje de lado y sin consultar a militantes y dirigentes con mucha experiencia”, dijo.

“No estoy de acuerdo con que se esconda a Perón y se lo nombre solo con fines electoralistas o para lanzar futuras candidaturas”, expresó. Y agregó: “Las gente espera otra cosa de nuestros dirigentes”.

“No es de peronistas acordarse de Perón solo cuando el zapato aprieta, como estamos viendo en este momento por parte de quienes con poder y cargos han venido ignorando sistemáticamente al partido”, señaló.

La legisladora también manifestó que “resulta muy contradictorio que algunos hoy hablan de amplitud cuando en lo real y concreto no te convocan a una reunión ni a una discusión política ni a un acto. No se abren mesas de debate amplio y diverso, y encima se castiga al que piensa distinto”.

Asimismo, en relación al sector político integrante del Gobierno, pero que ha votado en contra en temas clave como el acuerdo con el FMI, Indarte aseguró: “Los peronistas cuando gobernamos no buscamos excusas y acompañamos siempre, en las buenas y en las malas”.

Respecto de Mar del Plata, la diputada sostuvo: “Los peronistas tenemos memoria. No habrán sido muchas intendencias en General Pueyrredon, pero que hubo intendentes peronistas, los hubo”.

Indarte consideró que “el peronismo por esencia es una construcción colectiva, donde no se le tiene miedo a ir a internas, como estamos por ir el próximo 27 de marzo y como lamentablemente no se pudo en 2021. Como peronistas seguimos apostando a ir con todos, y con todos es con todos, no solo con los que nos dicen lo que queremos escuchar”.

“Tenemos muchos referentes con historia, que son muy valiosos y que pueden aportar mucho en este momento, y que además no tienen otra ambición más que a la ciudad le vaya mejor”, opinó.

“Los peronistas no buscamos excusas. Sabemos que hacer porque nos guía la empatía, la necesidad de ampliar derechos y oportunidades”, finalizó.