Posse II: “Somos la mitad del radicalismo y lo demostramos en las elecciones”

En el marco de un encuentro con dirigentes de la UTA Mar del Plata, Gustavo Posse, intendente de San Isidro dialogó con “el Retrato…” sobre la realidad del radicalismo, lo que se espera que suceda en las próximas elecciones, y como se prepara el terreno para los sufragios en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo momentos antes de iniciar el encuentro con dirigentes de la Quinta Sección Electoral en la sede de la Unión Traviarios Automotor (UTA).

¿Cómo es la evaluación de lo vivido desde la interna radical de marzo del año pasado hasta hoy, pasando por las elecciones PASO que te encontraron en la vereda de enfrente?

Todo eso ya pasó. La PASO es distinto que la interna partidaria, para la PASO es la mejor candidatura, mejor proyecto, mejor equipo, lista de legisladores. Los candidatos no funcionaron de la misma manera en el interior que en la cabeceras, en las ciudades grandes de interior, y no funcionaba de la misma manera en el gran Buenos Aires. Mucho tuvo que ver las decisiones que se tomaron en cada distrito. Es algo que superar, hubo distritos que el radicalismo no tenía lista y muchos resultaron que no pudieron llevar la boleta enlazada y se realizaron muchos plenarios en muchos comités y se tomaron las decisiones que se tenían que tomar. Eso ya pasó, ahora hay que mirar hacia adelante

¿Y mirando para adelante con que te vas a encontrar, porque el radicalismo que hoy encabeza la organización para el 2023 es el mismo que a vos te alejó en el 2021?

El radicalismo a mi no me alejó, porque nosotros somos la mitad del radicalismo y lo demostramos en las elecciones. Son decisiones de dirigentes que hay que superarlas, hay que mirar hacia adelante. Un medio de comunicación como el de ustedes, no debe ser utilizado para llevarle problemas a la gente, nosotros conformamos un sector dentro del radicalismo, que debe ser cada vez más fuerte, desde el radicalismo convocamos a “Espacio distinto” para contribuir al voto de la gente en Juntos y eso es lo hacemos, cumplir con el voto de la gente, ensanchar la base de sustentación de Juntos, prepararnos y ayudar a preparar a gente para gobernar en el 2023 para poder hacerlo bien.

¿Esta presencia en Mar del Plata es el comienzo de la recorrida en la Provincia de Buenos Aires como futuro candidato a Gobernador del radicalismo?

Camino todos los distritos del gran Buenos Aires, todas las semanas. Es mi lugar, una cuestión de cercanía. Venir a Mar del Plata, aprovechando que vine para la sede de la Red de Cambio Climático, es algo natural. Esta ciudad es algo natural para todos nosotros. No podía venir acá y obviar el tema de tomar contacto con la gente con la que estamos trabajando en este espacio, hay que reforzar la convocatoria y ratificar la convocatoria de manera plural. Estamos juntos, no es complicado, todo lo que nos reúne es el engrandecimiento de Juntos, estamos cumpliendo con el voto. El triunfo sorprendente en las PASO y en la elección final lo construyó la gente y debemos cumplir con ellos. Es natural lo que estamos haciendo, y es natural el hecho de que nos juntemos.

¿Y es posible ganar en el 2023?

Hay dos temas, la elección nacional presenta una mejor condición porque hay ballotage. La elección en la Provincia de Buenos Aires siempre es más difícil. Nosotros creíamos que si Juntos perdía por 5 puntos en las elecciones PASO del año pasado, era un triunfo y podríamos mejorar para estar 3 puntos abajo, después nos sorprendió l situación, y en vez de perder por 5, ganamos por 5 puntos; y después los mismo que antes nos decían que perdíamos, nos decían que ganabamos por 12 puntos, y finalmente resultó que ganamos por 1,30. Entonces, es una moneda en el aire la elección de la provincia, lo que tenemos que hacer es cumplir con el voto de la gente, porque no se va a hacer la elección sobre la base que el Gobierno de la Provincia sea malo, solamente, la gente no vota a la nada, tiene que haber un plan de gobierno, una convocatoria muy plural, la razón de los distinto es trabajar los contenidos, qué es lo que le importa a la gente, la cuestión de la educación, de generar condiciones apra haya una movilidad social ascendente, logrado eso del acuerdo sobre los contenidos, viene el aperturismo, es fundamental. Si fuese una elección con ballotage digo que tenemos grandes chances de ganar la Provincia de Buenos Aires, en estas condiciones hay que ir con muchísimo respeto y lo que hay que hacer.

¿Cómo cae el hecho que siempre sean porteños los Gobernadores y no bonaerenses?

No hay que tomarlo a nivel personal. Lo que hay que ver son los gobiernos dedicados. Se puede ver el de Alejandro Armendáriz que no se lo valoriza, no hay una actitud del radicalismo, en general, donde se lo valore, no por falta de voluntad sino porque nadie se toma el detenimiento para mirar. Y los primeros meses del gobierno bonaerense de Duhalde, hasta ahí, tuvimos gobiernos dedicados. Después lo que se ve es que el detalle, con la venida de la Capital Federal a la Provincia, es que es difícil gobernar para el que no conoce. Después hay cosas dificiles, como se hace con los gobernadores anteriores para hablar de, por ejemplo, autonomía municipal, es algo que les es ajeno y además, les produce inseguridad y terminan estando en contra; por alguna razón, hace 30 años que se incumple la Constitución Nacional en esta provincia, respecto a la implementación de las autonomías municipales. En relación al tema de contenidos, no importa quien vaya a ser candidato a gobernador, hay que comenzar a hacer preguntas, que va a pasar con las autonomías municipales, que va a pasar con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, ¿otra vez vamos a estar en riesgo que se lo espejo con ANSES para que esté en las mismas malas condiciones que el ANSES? Este es el año de obligar a hacer las preguntas, y el que responde primero dice si sabe o no que está en la Provincia de Buenos Aires, y lo que tenemos que hacer es evitar que sea una elección de fotos, por eso hay que preguntar las cosas importante para la calidad de vida de la gente en la Provincia.

La política, de un tiempo a esta parte, es foto y marketing sin contenido…

Desde Juntos vamos a lograr que los candidatos vayan a una elección de contenidos.

Gargaglione: “El Municipio de San Cayetano está muy estable y firme”

Miguel Gargaglione es intendente de San Cayetano desde el 2007. Presente en la UTA junto a Gustavo Posse,habló sobre qué sucederá con él en el 2023: “en primera instancia me va a encontrar gobernando, después veremos que va a pasar, hablando de lo preelectoral. El Municipio de San Cayetano está muy estable y firme”.

Asimismo, en relación al estado del Hospital Municipal de San Cayetano, Gargalione sostuvo: “tenemos los inconvenientes que tienen todos los hospitales de la provincia, o incluso del país. Eso es algo que se debe resolver a nivel provincial, porque, por ejemplo, San Cayetano pertenece a la Región Sanitaria VIII que tiene base en Mar del Plata, donde la ciudad absorbe al Hospital Regional, y tanto San Cayetano como Lobería, Necochea o cualquiera de esta región, no tiene una cama de derivación de alta complejidad porque está absorbido. Son cosas profundas que hay que cambiar. San Cayetano, como cualquier distrito, tiene una capacidad, un techo de complejidad que nunca se va a poder superar por la cantidad de habitantes, y es por eso que necesitamos que la Provincia funcione en todas sus dimensiones para la Salud Pública”.

“No es por ser de otro color político, esto pasa por ser un Municipio chico, concretamente, estoy completamente seguro. Podemos decir que el Gobernador actual lleva poco tiempo con pandemia en el medio, pero los Gobernadores anteriores y los intendentes anteriores de General Pueyrredon no hicieron para que Mar del Plata tenga un Hospital Municipal que descomprima el Hospital Regional. Es algo concreto que padecemos los distintos intendentes que formamos parte de la Región Sanitaria VIII”.

Asimismo, en relación al campo y la injerencia que dicha actividad tiene en la economía del pueblo, Gargalione sostuvo: “podemos decir que si bien hoy hay medidas que van encontra del campo, esto viene de años de estar en contra del campo, el campo fue una de las actividades que no paró durante la pandemia, que no siguió y sigue produciendo y si se quiere, en esta situación socioeconómica mala que se está viviendo, quizás hay sectores mucho más perjudicados que el campo. Nosotros estamos esperanzados que el campo va a seguir adelante, y que en nuestro distrito que depende mucho del campo, vamos a tener una año estable”, sentenció Gargalione.

Cabe señalar que Gustavo Posse luego del encuentro en UTA se dirigió al Comité Radical de General Pueyrredón donde mantuvo un encuentro con militantes del radicalismo marplatense, donde volvió a referirse a la actual sutuación partidaria y el camino a recorrer con la mira puesta en el 2023.