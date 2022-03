Posse I: “No está en la mira ser candidato a Gobernador, pero sí califico”

En el marco del Congreso de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse visitó la ciudad de Mar del Plata y mantuvo un encuentro con la prensa. Ante requisitoria de “el Retrato…” el referente de “Espacio Distinto”, aseguró: “el radicalismo es nuestra Casa, es algo natural, y uno desde la casa es que cree que hay que compartir con el resto del espectro que uno cree que puede tener diferencias de ideas y podemos tener un país mejor”.

En ocasión de la rueda de prensa Posse estuvo acompañado por Walter Carusso y Martín Domínguez Yelpo, y también se pudo observar la presencia, entre otros de Nicolás Maiorano, Jesús Porrúa, Cristina Coria y del dirigente sindical Cristian Echeverría.

Asimismo, en referencia a su relación con el presidente de la UCR en la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, sostuvo: “tengo una relación buena, estuvimos dialogando, en varias oportunidades, por cuestiones funcionales que tienen que ver con el radicalismo, es una relación lógica y funcional al labor que tiene cada uno de nosotros. Hicimos elecciones internas el 21 de marzo del 2021 y ganó la línea que hoy es oficialismo y cada uno desde ahí cumple su rol, contribuyendo a hacer crecer el partido, en ponerlo en valor para que sea integrante, convocante, y con fuerte incidencia en Juntos, y eso se logró”.

“Hay que ser una oposición constructiva y prepararse para gobernar”

Asimismo, sostuvo que hay que ser una oposición constructiva y prepararse para gobernar, “uno no desea que para ganar la elección al Gobierno Nacional o Provincial le vaya mal, porque sino la tarea en el 2024 va a ser mucho más difícil. Sería una bajeza creer que aumentan nuestras posibilidades electorales sobre la base de que caiga más y más la calidad de vida de nuestros patriotas”.

“ No está en la mira ser candidato a Gobernador, pero sí califico”

Consultado sobre su deseo de ser candidato a Gobernador en la Provincia de Buenos Aires, Posse afirmó “hoy no está en la mira. Si me preguntan si califico, digo que sí, pero hoy es el momento de trabajar los contenidos, contribuir a esto, Juntos, que lo hizo la gente. Debemos cumplir y de ninguna manera convertir esto en una hoguera de vanidades en donde todos queremos ser candidatos. Este es el año de crecer, de ponernos de acuerdo, de convocar desde Juntos por el Cambio, después las circunstancias y la gente te llevan al lugar donde se tiene que estar ”.

“Coti (Nosiglia) nunca luchó por candidaturas y siempre construyó”

Sobre la aparición pública de Coti Nosiglia, después de 30 años de silencio, Posse dijo: “me enteré después que hizo la nota. La busqué y me concentré porque mucha gente me preguntaba como Coti se había animado. Para mi es algo natural, tengo diálogo permanente con él de toda la vida, como fue que salió la nota no lo sé, pienso que tal vez es un logro del periodista. No me sorprende, tengo una relación muy naturalizada con él. Si viene un diplomático de cualquier lugar del mundo o un CEO de una multinacional, y tiene que tener 10 entrevistas, desde hace muchos años que dentro de esas 10 personas a entrevistar uno es Coti. Veo que es una persona que nunca luchó por las candidaturas y siempre estuvo en la construcción. Todo lo que se vió, que con 38 minutos de cable revolucionó y marcó un rumbo me parece natural pero en buena hora que ocurrió”.

“Manes puso al radicalismo en un lugar donde el Partido no lo estaba”

Finalmente, en referencia a la figura de Facundo Manes, y las posibilidades latentes de liderar una lista radical en el 2023, Posse dijo: “Facundo es radical, con lo cual, respecto a las decisiones está en mejor composición comparativa. Tiene la firme convicción de llegar hasta el final con su condición de precandidato. Puso al radicalismo, con su candidatura, en un lugar donde el Partido no lo estaba, y en esa vez sí confirmó que era candidato y abrió un esquema nuevo. Creo que son todos precandidatos y que lo importante es que quien se declare precandidato llegue hasta el final, porque el que se declara muestra que a determinada fecha está en condiciones de llegar a una negociación con otros precandidatos de otro sector”

“Admiro la convicción que tiene Facundo de llegar hasta el final”

“Creo que no debe haber una elección, dentro de Juntos, de un partido contra otro partido. Tiene que ser el mejor proyecto, el mejor candidato, cuales son los sectores que se mueven para llevar al mejor, la presencia de Rodriguez Larreta es obvio, y la de Facundo es obvia también, y todos los que se declaren firmemente lo que deben decir si es hasta el final, o si en determinada fecha, naturalmente,a la luz del sol se baja. No es si lo apoyo o no a Manes como figura del radicalismo, estoy en contra que sea partido contra partido, que no será así, no puede ser porque si no salís fracturado antes, tiene que ser de proyectos, y lo que sí digo es que admiro la convicción que tiene Facundo de llegar hasta el final”.

Hay posibilidades que el próximo gobierno alguien del radicalismo

Finalmente, Posse fue consultado por este medio sobre la posibilidad de que el próximo Gobierno sea radical, “por supuesto que la hay. El radicalismo es un lugar de formación muy importante. El caso de Gerardo Morales, por ejemplo; se terminó el tema que los radicales no sabemos gobernar. Morales desde un lugar extremo del país, sitiado pro paraciviles o paramilitares se las aguantó. Hay distintas maneras de llegar, a través de las ideas, de la gestión y en caso, quien está en mejor condición comparativa es el caso de Rodriguez Larreta y Gerardo Morales”.