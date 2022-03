Guillermo Moser (Luz y Fuerza)  vaticinó un posible aumento de la tarifa en el mes de marzo

Se está llevando a cabo en Mar del Plata el Congreso Extraordinario LXIX de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza que nuclea a todos los delegados del país que representan a los 41 Sindicatos adheridos a dicha Federación. En este contexto, el Secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Guillermo Moser, dialogó con la prensa y en declaraciones a “el Retrato…” sostuvo: “Estamos muy preocupados por el tema inflacionario, porque no hay paritaria que alcance”, y vaticinó un posible aumento de la tarifa en el mes de marzo.

“En este Congreso vamos a elegir las autoridades para los próximos 4 años y de paso estuvimos charlando sobre todo lo realizado, porque después de la Pandemia, es el primer congreso que realizamos. Estamos muy contentos por todo lo hecho, pero con tristeza por los compañeros que nos llevó la pandemia, miembros de la Comisión Directiva, familiares, compañeros afiliados” dijo el Secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza.

Relación al cómo está el sector, Moser sostuvo: “Tuvimos un verano muy caliente, con temperaturas muy altas, pero el servicio se cumplío, tuvimos los problemas lógicos que se tienen con tantos días de calor. La idea es que se realicen las inversiones que hacen falta, el gobernador y las autoridades Nacionales ya firmaron convenios. Tenemos un servicio que a nivel nacional responde muy bien”.

Consultado por los números de la inflación y cómo afectará al costo del servicio eléctrico, el sindicalista dijo: “el servicio eléctrico, con respecto al valor agregado y las distintas audiencias públicas que se realizaron, no sufrió un tarifazo. Con todo lo que pasó, no se trata de un tarifazo, pero cuando se aplique el tema de la luz, el gas, el combustible, seguramente va a aumentar en marzo. Estamos muy preocupados por el tema inflacionario, porque no hay paritaria que alcance, el año pasado tuvimos una muy buena paritaria de un 50% promedio, pero este año perdimos 2 puntos, nadie esperaba la inflación del mes en 4.7, ojalá se pueda equilibrar para el bien del país, no es bueno ese promedio de inflación, esperemos se pueda corregir”.

Asimismo, agregó: “Estamos en una situación muy difícil, saliendo de la pandemia, y ahora nos encontramos con la guerra. Pero no nos puede ir, en los últimos 60 años no pasó nada de esto. Estamos viviendo cosas que nos sorprenden y tienen sus consecuencias, se prevé otro aumento de combustible, que aumentará el costo logístico por lo que automáticamente van a aumentar todos los precios”. Respecto a las paritarias del sector aseguró que cerraron un 38% de aumento en febrero, por seis meses con revisión en el mes de agosto.

Respecto a cuánto está la tarifa hoy y si tiene correlación con la realidad, Moser dijo: “A valor dolar nada es acertado. Los elementos que se compran para la energía tiene el valor en dólar, es muy difícil. Ojalá que lo que está pasando en Latino América con la energía no llegue acá, porque hoy tenemos ya un índice de pobreza muy alto, y de esto salimos con trabajo y para eso se necesita el sistema energético”.

Finalmente, en relación a las inversiones que el sector necesita en relación a la energía sustentable, Moser dijo: “las inversiones se están realizando. En la Rioja, el NOA, Santa Fé, la Provincia de Buenos Aires. Ojalá no tengamos temperaturas altas. Lo que pasó en la Provincia de Corrientes quemó todos los postes de luz, y eso generó una baja de tensión que quemó muchos electrodomésticos. El incendio en Corrientes afectó a Chaco por el humo, Formosa tuvo muchos problemas de tensiones. Las inversiones se están realizando, creo que no tendremos problemas. Los cortes que se producen en CABA, muchos los toman de manera dramática, lógicamente porque el que no tiene luz maldice, pero en 7 millones de medidores que haya 20 mil o 30 mil sin luz es algo habitual que puede pasar”, sentenció.