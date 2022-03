Emotiva jornada masiva de donación de sangre en el Polideportivo marplatense

En un encuentro sin precedentes, se realizó una colecta de sangre con el aporte de 153 donantes voluntarios para conmemorar los 40 años de Malvinas. La iniciativa impulsada por el ex combatiente y presidente de la Fundación No Me Olvides, Julio Aro, contó con la presencia del ex coronel británico Geoffrey Cardozo.

Durante la jornada que tuvo lugar en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, Cardozo recorrió cada rincón para saludar a todos los participantes de la acción solidaria, conversó amablemente en español con aquellos que se acercaron a saludarlo y respondió las inquietudes de la prensa dejando un contundente mensaje de paz.

Además, el militar inglés dio una charla ante los asistentes junto a Julio Aro en la que rememoraron cómo nació la amistad que los une a través del proyecto humanitario (por el que ambos están nominados al premio Nobel de la Paz) que permitió la identificación de héroes argentinos caídos en Malvinas que estaban inhumados como soldados desconocidos en el Cementerio de Darwin.

En ese contexto, Geoffrey Cardozo recordó una anécdota muy especial vinculada a Malvinas. “Durante la guerra, había un barco hospital inglés que se llamaba Uganda que tenía muchos heridos británicos y también había argentinos. Faltaba sangre para estos hombres porque la que había no era suficiente. Dos o tres días más tarde, apareció el barco hospital argentino Bahía Paraíso, se acercó al barco inglés y dio toda su sangre de un barco a otro”, narró. Y en ese sentido, reflexionó: “¿Es increíble? No, es normal”.

Con el lema “Para salvar vidas, se necesitan todos los brazos”, la colecta realizada el pasado martes -que comenzó a las 8 y se extendió hasta después del mediodía- tuvo un incesante movimiento de donantes que se acercaron con turno previo y de manera espontánea para ser parte de una jornada solidaria única.

Esta iniciativa se dio en el marco de la campaña “40×40” del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires “Dra. Nora Etchenique”, que consta de 40 colectas de sangre en conmemoración por los 40 años de la Guerra de Malvinas. Participaron los Centros Regionales de Mar del Plata, 3 de Febrero y La Plata, estuvieron presentes la directora ejecutiva del Instituto de Hemoterapia “Dra. Nora Etchenique”, la Dra. Laura González; su directora asociada, la Dra. Yanina Spinelli y la directora del Centro Regional de Mar del Plata, Verónica Coppolillo.

También fueron parte de la actividad el intendente de Gral. Pueyrredon, Guillermo Montenegro; el obispo auxiliar de la Diócesis, Darío Rubén Quintana; el comisario Juan Manuel Lara; el director de la Región Sanitaria VIII, Dr. Gastón Vargas; las Dras. Cecilia Cazorla y Evelyn Vergara; el presidente del EMDER, Andrés Macció, y el director general de Deporte Federado, Ricardo Liceaga Viñas.

La jornada fue posible gracias a la participación de organizaciones e instituciones como el Honorable Concejo Deliberante, la Diócesis de Mar del Plata, la CGT, Palestra ONG, EMDER, el Colegio Atlántico del Sur, la Agrupación Concertación TOAS, la ONG Travesía por Mogotes, el Sindicato de Guardavidas, la Asociación de Profesionales de la Educación Física, la Asociación Marplatense de Voleibol, el director general de Infraestructura, Arq. Martín Rosales; la directora general deportiva, Prof. Alejandra Urquía; el coronel Leandro Jofre Foncueva, Jefe del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea 601; la Dirección de prevención ecológica y sustancias peligrosas de Mar del Plata y los deportistas Nora Vega, Christian Ledesma, Christian Rosso y Juan Esteban Curuchet.