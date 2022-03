PJ: La Lista 45 “Todos Unidos Triunfaremos” propone “llenar el Partido de pibes

Los integrantes de la Lista 45 “Todos Unidos Triunfaremos” están convencidos de la necesidad e importancia de convocar y escuchar a dirigentes de experiencia. Al mismo tiempo, consideran fundamental fomentar la participación de los jóvenes y darles protagonismo dentro del PJ de General Pueyrredon. Por eso, a partir de las elecciones del 27 de marzo, proponen “llenar el Partido de pibes”.

Leonardo Giménez es el candidato a Secretario de Juventud del Partido Justicialista por la lista 45, que postula como presidente a Juan Manuel Rapacioli y como primer congresal a Rodolfo “Manino” Iriart . “Hay que llenar el partido de pibas y pibes. Convocamos a todas las organizaciones a discutir y a tener un rol central y preponderante en la política local”, indicó el joven referente de la organización política Potenciar.

“Escuchamos todo el tiempo que la juventud es el futuro, pero si no damos los espacios y atendemos los problemas actuales, terminan siendo palabras meramente vacías”, comentó uno de los co-organizadores del Festival PEP para jóvenes. Y agregó: “Hoy la Juventud Peronista tiene un rol fundamental y tenemos la convicción de que podemos acompañar la transformación de Mar del Plata y Batán”.

Asimismo, Giménez manifestó: “No queremos que nos posterguen. Es importante para nosotros que haya espacios abiertos y participativos donde poder reflexionar y ser comprensivos de las dificultades que afrontan los jóvenes de nuestra ciudad; entre ellas la falta de trabajo”.

“Todos tenemos un amigo o amiga que cree que no hay futuro y que en nuestra ciudad no se puede proyectar ni crecer. Y a esto, no podemos hacer oídos sordos y mirar hacia un costado como si nada pasara. Perón decía que la única verdad es la realidad. Por eso lo más importante es volver a creer en la política como herramienta para lograr los cambios verdaderos y mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes”, expresó.

Por otro lado, Giménez señaló: “La JP no solo está para tocar el bombo y rellenar un acto o una movilización. También tiene que ser un actor político central en nuestro Movimiento. Esa es nuestra responsabilidad. Siempre contando con la experiencia de los históricos y la frescura de los jóvenes”.