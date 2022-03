Cirone: “A este señor (Rodríguez) hay que preguntarle dónde tiene el Sindicato”

A partir de este lunes entre las 22 y las 6 de la mañana, el Sindicato Marplatense de Peones de Taxi (Simpetax) realizará un “quite de colaboración”,a modo de manifestación por el rechazo a la obligatoriedad de abonar la instalación y el mantenimiento del uso de GPS en los vehículos. La medida, por tiempo indeterminado, significa aún más faltante de taxis a la noche.

Del otro lado del conflicto, el titular del Sindicato Único de Peones de Taxi de Mar del Plata (SUPETAX), Donato Cirone, en diálogo con “el Retrato…” aseguró: “Los que proponen esa medida son parte del problema y son quienes no están trabajando en ese horario. No sabemos si reírnos o llorar, porque es increíble, porque esta gente no está trabajando en ese horario, entonces no hay un paro, sino que van a seguir haciendo lo que hacen desde hace mucho tiempo”.

En este sentido, Cirone agregó: ” quieren evitar que el Municipio los controle y los haga trabajar, porque no nos olvidemos que el taxi es un servicio público y como tal tiene que estar al alcance de la gente cuando lo necesite y no cuando se les antoje a ellos salir a trabajar. Hay mucha gente que tienen un taxi, o dos o tres y lo tienen guardado con la excusa de que no consiguen chófer, muchos compraron licencias y están especulando. Esas licencias tienen que estar trabajando, la gente necesita del servicio y no lo consigue porque muchos de ellos hacen lo que quieran”.

“Por ese motivo nosotros estamos a favor del GPS” agregó y explicó: “porque en primer lugar, le sirve al trabajador como herramienta de seguridad para los peones que trabajan de noche, y en segundo lugar porque el GPS le sirve al Municipio para poder controlar que se cumpla con el servicio. Porque cuando la gente se queja lo hace en la Municipalidad porque es quien otorga el permiso precario para explotarlo como servicio público”.

En referencia a quien debe abonar el GPS y la instalación, el sindicalista dijo: “acá no se trata del valor, porque el aparato sale lo que cuesta un cambio de aceite y filtro de un auto. Digamos argumentos que tengan fundamentos, porque con todo el tiempo que perdieron manifestándose, en reuniones, en plebiscitos, podrían haber comprado una docena y media de GPS. Entonces no pasa por el valor. Cuando uno pone rejas o cámaras en una casa, no le paga el Municipio a cada frentista. En este caso el Municipio lo exige porque desde el momento en que uno tiene una licencia de taxi, que es un permiso precario, tiene que acatar todas las reglamentaciones vigentes y entre ellas está el GPS como herramienta que la pedimos desde el 2010. No es la solución para la inseguridad, pero son obstáculos para el delincuente”.

En relación a la intención que tienen este grupo de taxistas, liderado por Miguel Rodríguez, Cirone dijo: “a este señor hay que preguntarle dónde tiene el Sindicato, y el número de personería gremial, porque en cada actividad hay uno solo que tiene personería gremial. Creo que acá se está buscando lograr un espacio político, y Rodríguez ya le mintió a los titulares, porque si es un Sindicato de peones, como dice ¿qué defendiendo a los titulares?. Nosotros defendemos a los peones, no somos enemigos pero defendemos intereses opuestos“.

“Cuando uno miente, después es difícil volver atrás. Y este grupo de personas le dijo a los titulares que el Municipio no tenía porqué controlarlos. ¿Cómo no nos va a controlar el Municipio si es el poder concedente, quien otorgó la licencia para explotar? ¿De qué manera se controla sin GPS? Hay un montón de este grupito de taxistas que no trabajan en la ciudad, sino en la ruta, hacen viajes compartidos, y están descuidando el lugar donde le fue otorgada la licencia“.

Finalmente, consultado por esta afirmación de trabajos en ruta, Cirone aseguró que publican en redes sociales viajes a distintos lugares del país, “no brindan el servicio en el Partido de General Pueyrredon. Hay muchos que hacen eso, por eso se niegan al GPS porque cuando el Municipio vea que están haciendo eso les puede retirar la licencia“, sostuvo y agregó que “no hay que olvidar que se compraron una licencia, que es un permiso precario, no compraron un departamento o una casa, compraron un licenciado de taxi que el Municipio lo puede retirar cuando quiere“, sentenció.