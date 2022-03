Vito Amalfitano: “Montenegro termina coincidiendo con la necesidad empresarial

La Comisión de Movilidad Urbana trató el pedido de los empresarios del transporte para que se concrete el aumento en la tarifa de colectivo. Según el estudio de costo y las consideraciones del Ejecutivo Municipal, el mismo debe sufrir un aumento del 24,1%, por lo que su nuevo valor debería ser de $74,38. El concejal opositor, Vito Amalfitano (Frente de Todos) en diálogo con “el Retrato…” sostuvo que el acelere que tiene el oficialismo con el tema es llamativo, que los usuarios no pueden afrontar dicho aumento y que le duele la falta de sensibilidad que tienen los ediles del oficialismo

“Llama la atención el proceso, porque fue coincidente con el pedido de aumento de los empresarios, que llegó hace muy pocos días, y en seguida el estudio de costos salió a los pocos días, y hoy se puso a consideración con la exposición del Secretario de Gobierno y el subsecretario de Movilidad Urbana. Nosotros realmente creíamos que venían a exponer y después quedaría en comisión para el estudio y análisis, pero la Comisión lo puso en consideración rápidamente porque coinciden con la necesidad de los empresarios, siempre el Gobierno de Montenegro termina coincidiendo con la necesidad de los empresarios más que con la necesidad de los usuarios, los marplatenses y batanenses en general. Esto es evidente, tuvieron mucha más atención al pedido de los empresarios que a la necesidad de los usuarios”, sostuvo el edil Amalfitano.

En este sentido, agregó: “Nosotros representamos a los usuarios y pedimos más tiempo para el tratamiento. La semana pasada se aprobaron dos proyectos con pedido de gestiones de más subsidios de Provincia y de Nación, se dijo que se estaba desde Nación y Provincia para bajar más subsidios, y ni siquiera se esperaron esos informes, y directamente se aprobó hoy a $74,38 y por supuesto que desde el Frente de Todos votamos negativamente, Acción Marplatense se retiró sin votar, cada uno tiene su posición, nosotros no estamos de acuerdo y votamos de manera negativa, no hay mucha vuelta para eso”.

“Vamos a ver qué pasa en la próxima Comisión y en la sesión, fundamentalmente. El año pasado Acción Marplatense fue el espacio que le dio los votos para que el Intendente aumente el boleto, yo apelo a la responsabilidad de mis pares, con respecto a que no está en condiciones el marplatense de a pie de afrontar este aumento, con los tarifazos de las tasas que se vienen y este aumento del colectivo. El bolsillo del marplatense no lo puede afrontar, por eso le pregunté a Bonifatti si él creía que los vecinos estaban en condiciones de afrontar un aumento de este tipo, y no supo contestar”

Asimismo, en relación a los empresarios que manejan el transporte público de pasajeros hace varios años, que están incluso con causas Judiciales, Amalfitano sostuvo: “planteé en la Comisión que hay que pensar bien a quien se le otorga los subsidios, porque se habla mucho del pedido de aumento de subsidios para el Partido de General Pueyrredon, pero hay que pensar bien a quienes se les da, considerando se trata de gente investigada, con causas penales pendientes como la causa de Choferes Fantasmas, y todo lo que acarrea eso, por eso llama la atención que se hable tanto de subsidios con las mismas empresas y todavía se hable de las supuestas bondades del pliego fallido que lo que hacía era perpetuar en la concesión, por 27 años, a los mismos empresarios”.

“Siento que a veces, y me duele decirlo, mis pares de otros espacios políticos no tienen la misma sensibilidad que nosotros los ediles del Frente de Todos, parece que no caminan la calle, que no saben lo que sufre cada marplatense y batanense esperando 40,50 minutos el colectivo; que hay unidades sucias, que no están en condiciones de afrontar un aumento de este tipo. Un Concejal del Oficialismo habló, para justificar el aumento, diciendo que venimos de una pandemia y estamos en Emergencia, justamente, los que más sufrieron los efectos de la pandemia son las clases medias que son los que forman el colectivo. Por eso, siento decepción por la falta de sensibilidad de algunos de mis pares, yo no puedo ponerme a juzgar ninguna otra cuestión con respecto al resto de los Concejales, somos todos representantes de vecinos de Mar del Plata pero a veces parece que algunos tienen una sensibilidad diferente y eso me extraña”