José Luis Díaz y el desafío de Luz y Fuerza: Las concesiones de todas las cooperativas  

A una semana de las elecciones internas del Sindicato Luz y Fuerza, el candidato a Secretario General por la lista Azul N° 2, José Luis Díaz, en conversación con “el Retrato…” destacó el trabajo que tiene por delante, en caso de conseguir el caudal de votos necesario el próximo 18 de marzo, y aseguró que Edea “no tiene la cantidad de trabajadores que tiene que tener, porque hay compañeros que se han jubilado y no han ingreso personas en su lugar”

En tal sentido, José Luis Díaz, oriundo de González Chaves y que encabeza la lista Azul N° 2 del Sindicato Luz y Fuerza, en diálogo con “el Retrato…” destacó la conformación de su lista, la cual está integrada por muchas cooperativas, y el panorama electoral de cara al próximo 18 de marzo, donde tendrán lugar las elecciones internas del Sindicato.

“Cuando tuve el ofrecimiento de ir a un lugar tan importante como es el gremio, hice un estudio de lo que se necesitaría en el mismo”, adelantó al mismo tiempo que comentó que también hay que corregir algunas cuestiones, pese a que “la conducción anterior ha hecho un gran trabajo”.

Asimismo, adelantó que en el 2023 se discuten las concesiones de todas las cooperativas. “Ese es el desafío para lo que viene. Hay que discutir con todos los Municipios sobre quién va a tener la concesión”, comentó al mismo tiempo que remarcó la importante de trabajar en el convenio colectivo de trabajo.

“Hay que defender también a los usuarios, que reciban un buen servicio, que la empresa haga inversiones y que no le complique la vida a la gente, tal como sucedió últimamente con la pandemia. La gente tiene que poder hablar con el empleado de Edea, poder estar en frente de quién le va a cobrar la factura, etcétera”, sostuvo.

Frente a ello, Díaz cuestionó que los empleados “no tienen hoy en día prácticamente conexión con los usuarios” y agregó que en González Chaves se ha luchado por la apertura de las oficinas y la vuelta de la atención al público en las mismas.

Seguidamente, analizó que, si bien Edea no ha llevado adelante retiros voluntarios como consecuencia de la pandemia, “actualmente la empresa no tiene la cantidad de trabajadores que tiene que tener, porque hay compañeros que se han jubilado y no han ingreso personas en su lugar” como así también cuestionó la cantidad de empleados tercerizados que tiene la entidad.

Por último, Díaz se refirió a las elecciones internas que se aproximan y se dirigió a los votantes: “Estamos convencidos de lo que queremos. Nos tienen que votar porque van a encontrar en mí a un compañero que jamás vendió un derecho”.

PRINCIPALES CARGOS DE LA LISTA AZUL Nº2