Un agónico triunfo por 1 a 0 alcanzó el Tiburón ante Tigre

Faltando tres minutos para el final Marcelo Meli, luego de un pase extraordinario de Cauterucio logró el único gol del enmcuentro y Aldosivi venció a Tigre por 1-0 ,quedándose con los tres puntos en el encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Zona B, en la Copa Liga Profesional 2022.

En cuanto al desarrollo del juego entre ambos equipos, fue poco lo que sucedió en los primeros 45 minutos. Tigre pudo haberse puesto en ventaja, pero José Devecchi no lo permitió. El Tiburón, por su parte, no generó ocasiones claras y Gonzalo Marinelli no sufrió en el arco. No obstante, vale destacar que, el árbitro Fernando Espinoza no cobró un claro penal a favor del equipo local, lo que pudo haber significado la apertura del marcador.

El segundo tiempo fue otro cantar y los equipos salieron a la cancha decididos a romper la igualdad. Primero, Tigre avisó con un potente remate de Ezequiel Fernández que exigió a Devecchi y terminó impactando en el palo izquierdo después de que el arquero la desvíe. Minutos después, un cabezazo de Martín Cauteruccio dejó temblando el travesaño del arco de Marinelli.

El partido parecía encaminado a un 0 a 0 pero la presión de Aldosivi surtió efectos y, a los 42 minutos del complemento, Marcelo Meli quedó de frente al arco tras una gran asistencia de Cauteruccio y le rompió el arco a Marinelli para poner el 1-0 final.

Así, el equipo de Martín Palermo logró su primer triunfo ante Tigre y sumó tres puntos vitales en lo que fue su segunda victoria en esta Copa Liga Profesional 2022.

SINTESIS

Aldosivi 1 : 25-Devecchi; 4-Lucero, 2-López Quintana, 13-Valentini, 28-Román; 29-Braian Martínez, 33-Leandro Maciel, 39-Morello, 70-Mosquera; 7-Cauteruccio, 9-Silva. DT : Martín Palermo.

Suplentes : 1-Lastra, 21-Iñiguez, 26-Boolsen, 19-Miers, 5-Tomás Martínez, 17-Meli, 37-Emanuel Maciel, 10-Pisano, 22-Ríos, 45-Mancini.

Cambios en Aldosivi : 19′ Meli por Leandro Maciel; 28′ Pisano por Mosquera; 36′ Mancini por Braian Martínez; 36′ Tomás Martínez por Silva.

Tigre 0: 23-Marinelli; 17-Blondel, 36-Cabrera, 6-Luciatti, 2-Salomón; 5-Prediger, 16-Castro, 42-Fernández; 27-Zabala, 9-Protti, 32-Retegui. DT : Diego Martínez.

Suplentes: 1-Roffo, 24-Saavedra, 4-Giacopuzzi, 8-Galmarini, 25-Baldi, 10-Menossi, 22-Obando, 26-Forclaz, 18-Armoa, 11-Colidio, 7-Magnín, 29-Flores.

Cambios en Tigre : 24′ Colidio por Protti; 24′ Obando por Castro; 31′ Magnín por Retegui; 31′ Menossi por Zabala; 36′ Galmarini por Cabrera.

Gol: 43′ Meli (ALD).

Amonestado : 10′ ST Morello (ALD)

Terna arbitral: juez principal: Fernando Espinoza; asistente 1: Gerardo Carretero; asistente 2: Mariana De Almeida; 4° árbitro: Bruno Bocca.