Sanchez Herrero va por la modernización, la digitalización y mejoras en el Concejo

La edil radical, Marina Sánchez Herrero, presidente del Concejo Deliberante, participó de la Comisión de Hacienda en el marco del tratamiento del Presupuesto 2022. Con una exposición que rondó los 15 minutos explicó como se gastarán durante el año corriente los $707.071.576, previstos en el presupuesto municipal.

En diálogo con “el Retrato…” la concejal dijo: “me resulta un trabajo democrático importante el hecho que los Secretarios vengan al Concejo, que somos los que en definitiva vamos a aprobar el presupuesto, a explicarnos. El hecho de que el presidente del cuerpo, en esta línea también lo hiciera, ya venía del Presidente anterior, así que me parece saludable, y es una linda charla porque de alguna manera se puede volcar, más allá de montos, el plan de trabajo”.

En esta línea Sánchez Herrero, agregó: “Es saludable que se sepa que vamos por la modernización, por un edificio con la infraestructura que corresponde; revisemos lo que tenemos, apuntemos al género, al trabajo de cercanía con el vecino. Es una forma de trabajar conjuntamente y mostrarle a la ciudadanía hacia dónde vamos”.

Asimismo, respecto a las obras de infraestructura que se pueden realizar en el edificio donde funciona el Concejo Deliberante, dijo: “Es muy difícil, primero no es nuestro edificio, es muy grande y no somos los únicos trabajando acá. Tiene problemas de infraestructura que hay que resolver, hay un sin fin de cosas para hacer, que probablemente no podamos hacer todas juntas, pero que hay que sostener la lista en el presupuesto que viene y en el siguiente hasta terminar con todo, pero a eso hay que sumarle lo propio del funcionamiento ordinario del Cuerpo que conllevan a cuestiones edilicias, se rompen vidrios, puertas, sillas. Tenemos obras estructurales que trabajamos conjuntamente con el Ejecutivo, que estamos teniendo muy buena respuesta, y son obras muy grandes; y por otro lado tenemos el devenir diarios del Concejo que también nos implica mucho en materia de obras. Así que no todo alcanza, pero vamos con una lista de prioridades”.

En relación a la modernización que se pretende seguir desarrollando en el Cuerpo, la Concejal de la UCR sostuvo: “Hay mucho para hablar sobre el tipo de tecnología que vamos a tener que implementar, teniendo en cuenta que la Pandemia nos mostró un mundo tecnológico que parecía reservado para pocos, pero que es un mundo que se nos viene encima con herramientas muy buenas que nos optimizan notoriamente, sobre eso y la posibilidad de agilizar el trabajo, hay que avanzar en la firma digital, en la digitalización, en la despapelización, y en todo lo que nos brinda herramientas tecnológicas que optimicen nuestra tarea”.

Finalmente, la presidente del Concejo Deliberante, se refirió a la economía del conocimiento: “Es una agenda que se nos impone, es la que mayor empleo genera en el mundo, revolucionó el mundo. Hay países que lo tenían previsto desde muchos años, Barcelona por ejemplo trabaja hace 15 años en el tema; a nosotros la pandemia nos puso frente a frente y la tecnología nos permitió avanzar. No hay que dejar ese camino, hay que entender que la economía del conocimiento derrama en el resto de los sectores de la ciudad, que el tiempo que se pierde en implementar las herramientas para que Mar del Plata sea un polo de economía del conocimiento son pérdidas de puestos de trabajo, de inversión extranjera. Por eso hay que trabajar en herramientas legislativas, debemos trabajar para que la Provincia de Buenos Aires adhiera a la Ley Nacional, y desde el concejo debemos ver lo relacionado a inversiones, permisos, excepciones, etc. Debemos trabajar en ese distrito tecnológico que ya hay una ordenanza en donde se pensó el plan, es la Mar del Plata hacia la que tenemos que ir”, sentenció.

Asistentes a la Comisión de Hacienda

Asistieron el titular de la Comisión, Alejandro Carrancio (CREAR Juntos); el secretario del Cuerpo, Norberto Pérez; el titular del Departamento de Modernización y Transparencia Presupuestaria, Andrés Saravia; Mariana Cuesta, Marina Santoro, Virginia Sívori, Miguel Guglielmotti, Roberto Gandolfi y Roberto “Chucho” Páez (FdT); Agustín Neme, Fernando Muro y Florencia Ranellucci (VJ); Daniel Núñez, Marianela Romero y Gustavo Pujato (UCR); Liliana Gonzalorena y Angélica González (CC ARI MdP).

Asimismo, después de un cuarto intermedio, cuando finalizó la presentación de Sánchez Herrero, se llevó a cabo la continuidad de la convocatoria, con la reunión ordinaria de la comisión, que incluyó un orden del día anunciado previamente.

En este segmento de la reunión estuvieron presentes Alejandro Carrancio (CREAR Juntos); Horacio Taccone (AM); Virginia Sívori, Marina Santoro y Roberto Gandolfi (FdT); Liliana Gonzalorena (CC ARI MdP); Gustavo Pujato (UCR); Agustín Neme y Fernando Muro (VJ).