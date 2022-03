Angélica González no se achica y le abre las puertas a la llegada de UBER a Mar del Plata

El sistema de transporte, en general, en Mar del Plata merece ser aggionardo a los tiempos que corren, de eso nadie tiene dudas. Bajo dicha primicia, la edil Angélica González, de la Coalición Cívica presentó un proyecto (Expediente N°1212) para crear en el ámbito del Partido de Gral. Pueyrredon un “Registro Municipal de Prestadores de Servicio de Transporte de Pasajeros mediante el uso de Plataformas Digitales“. El expediente deberá ser tratado en las Comisiones de Movilidad Urbana y Legislación, para llegar a Sesión, pero en el camino ya recogió a varios adeptos y opositores a la propuesta.

En diálogo con “el Retrato…”, la concejal González sostuvo: “entiendo que Mar del Plata está en un proceso de crisis de transporte, ya se de micros, taxis y remises, hace tiempo que no se cubre las necesidades de los habitantes de General Pueyrredon y por supuesto tampoco se atiende las demandas que propone el turísmo”

“Es cierto que hay una crisis y con ella una necesidad de cambio, y nosotros debemos pensar en la necesidad de los ciudadanos marplatenses”, sostuvo la concejal, y agregó que el mayor consumo de taxis lo tiene el ciudadano que no quiere moverse en su auto particular y “por eso se toma taxis, pero ahora no los consigue ni de noche, entiendo que es por la inseguridad, ni de día, dónde el servicio no se da en tiempo y forma con lo necesitan los marplatenses. El transporte tiene que estar enteramente al servicio de los ciudadanos“, agregó la edil.

Respecto a la propuesta del proyecto, González sostuvo: “se trata de un registro municipal de todas las unidades y sus chóferes correspondientes disponibles para brindar servicio con todas las plataformas digitales y provisoriamente el Municipio se haría cargo del control de eso y estamos a la espera de una decisión posterior de Nación y Provincia, por ahora pretendemos que se haga como lo hizo la provincia de Córdoba y CABA que hace bastante años manejan el transporte por plataformas digitales“.

“Mar del Plata creció y debemos estar a la altura del crecimiento. Uno debe ir afrontando los cambios que se dan en la sociedad, Mar del Plata es una ciudad que a todos nos sorprende el crecimiento abrupto en los últimos años, al punto que se superó la capacidad del transporte. Ya no pueden cubrir la demanda”, sostuvo la edil y agregó que el registro someterá a los choferes y dueños de las unidades, a las mismas obligaciones, reglamentaciones y cumplimientos que tiene que cumplie tanto el taxi y el remis, “estamos colocando a todos en la misma situación de condiciones de exigencia y libertad. Entiendo que pueda haber temor pero entiendo también que es una forma de cumplir con la demanda“.

Finalmente, sabiendo que ya hay Ubers operando en la ciudad, González sostuvo que “el Uber que trabaja en Mar del Plata, es el que viene de otra ciudad, por lo cual está cubriendo una carencia nuestra. El registro va a permitir un control, sin derogar la Ordenanza existente, que plantea multas millonarias, porque la ordenanza exige multar a los que funcionen en el área de la ilegalidad. Además, permite al taxista o remisero brindar servicio a través de la plataforma digital, con lo cual acá no se está sacándole trabajo a nadie, sino que se plantea una oportunidad laboral. El cambio tecnológico no va a poder ser resistido. No es una moda por una moda, es una realidad y nos debemos aggiornar“, sentenció.