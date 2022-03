Mar del Plata tiene muchas referentes feministas que activamente trabajan para lograr una ciudad y sociedad más igualitaria y sin violencia machista. Entre ellas, Laura Hochberg quien es integrante de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata. En el marco de un nuevo 8M, en diálogo con él “el Retrato…” Hochberg sostuvo: “somos nosotras las que vamos a conquistar el mundo y no al revés y eso nos da mucha fuerza”.

“Ya tenemos la costumbre y es una alegría saber que seguimos en esta lucha en este nuevo 8M, dónde conmemoramos en el mundo entero lucha de las mujeres y disidencias por la igualdad, y reclamamos el reconocimiento efectivo de nuestros derecho, por erradicación de las igualdades que aún hay muchas y la violencia que sufrimos en todos los ámbitos, tanto en el laboral como en todos los ámbitos de nuestra vida. Este 8 de marzo estamos dando continuidad a las luchas que nos precedieron en mujeres hace más de un siglo atrás y eso nos tiene que poner muy contentas, porque somos la mitad del cielo, y como tal, somos nosotras las que vamos a conquistar el mundo y no al revés y eso nos da mucha fuerza“, sostuvo la referente feminista.

Asimismo, Hochberg, agregó: “aún tenemos desigualdades, las mujeres ganamos un 29% menos que los varones haciendo el mismo trabajo. Somos las mujeres las que sufrimos abuso sexual y de poder, en los lugares de trabajo y como decimos nosotras, somos las que más sufrimos los mayores niveles de desempleo y precarización laboral. Al ganar menos, esa brecha se amplia aún más para las asalariadas informales“.

“La situación para las mujeres y disidencias es verdaderamente grave. Nos alarman los números concretos y reales de femicidios, por ejemplo, entre enero y febrero se produjeron 53 y 3 intentos de femicidios. Se agravó como nunca los abusos sexuales, las violaciones grupales están a la orden del día”, sostuvo Hochberg y agregó: “siempre lo repetimos, los violadores no son enfermos, no son animales, sino que son verdaderamente gozadores de abuso del poder. Entiendo que muchas de las cuestiones tienen que ver por un lado de siglos de opresión, que esto es cultural, tantos siglos de opresión y atrocidades patriarcales y por otro lado, aún hoy no hay bajadas de políticas públicas que tengan presupuesto concreto que sea acordé para poder afrontar y dar respuesta a esta otra pandemia que sufren miles y miles de mujeres en argentina”.

Finalmente, Hochberg sostuvo: “Volvemos a exigir que se declare la emergencia nacional en violencia de género, con presupuesto acordé y afectivo y para que eso suceda no hay otra que pagar la estafa. La deuda es con nosotras y nosotres, no con el FMI porque ese dinero se podría abocar a las emergencias, con ese dinero se podría afrontar políticas públicas efectivas. Entiendo que al pagar la deuda no quitan la posibilidad de vivir una vida libre de violencia, t verdaderamente siento que el Estado hoy debe garantizar nuestras vidas y está muy lejos de lograrlo“, sentenció.