UCIP en reunión con el presidente del Consejo Económico y Social

El Cdor. Blas Taladrid, presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata, y en su carácter de secretario de Hacienda de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), representó a la entidad en el encuentro que mantuvieron las autoridades de CAME con el presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Béliz a fin de analizar la situación general de las leyes laborales, la aplicabilidad real del teletrabajo, la inclusión financiera de las pymes y la conectividad aérea y digital en las diferentes regiones del país, entre otros temas.

Durante la reunión, se plantearon las principales problemáticas del sector empresarial, haciendo hincapié en la necesidad de incluir estrategias innovadoras y propuestas superadoras, para desde el trabajo colaborativo entre las cámaras empresarias de todo el país, colaborar con el desarrollo de proyectos que conduzcan al crecimiento y progreso de la matriz productiva argentina.

Gustavo Béliz calificó la reunión de “valiosa y fructífera” e instó a los presentes a preparar un documento que abarque de forma ambiciosa todas las necesidades del sector pyme a nivel nacional pero también regional y provincial, a fin de ser presentado en el Consejo y trabajado por los equipos técnicos. También se comprometió a generar encuentros regionales a través del Consejo junto a las cámaras asociadas a CAME.

Del encuentro participaron el presidente de CAME, Alfredo González, representante de la Federación Económica del Chaco; Ricardo Diab, Secretario General de CAME y presidente de la Asociación Empresaria de Rosario; Beatriz Tourn, Secretaria de Capacitación, presidente de la Cámara Mujeres Empresarias del Chaco; Salvador Femenía, Secretario de Prensa de CAME y presidente de la Unión Empresarial del Partido de Moreno; Sonia Mochón, secretaria general de la Federación Argentina de Parques Industriales, representante de la Federación Económica de Tucumán; Gregorio Werchow, Secretario de Turismo de CAME, representante de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina; Carlos Ezequiel Cerezo, Secretario de Relaciones Institucionales de CAME, presidente de la Federación Comercial de la Provincia de Córdoba; Juan Blas Taladrid, Secretario de Hacienda de CAME y presidente de la Unión del Comercio, la Industria y Producción de Mar del Plata; Fabián Tarrio, Director del sector comercio de CAME, presidente de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto, Cascos Urbanos y Centros Históricos; Luis Alberto Alonso, Secretario de relaciones internacionales de CAME, presidente de la Unión Empresarios de Jujuy; Guillermo Esteban Polke, Secretario Gremial de CAME y presidente de la Federación Económica de la Provincia de Santa Cruz; y Dino Esteban Minnozzi, Secretario de servicios de CAME, presidente de la Federación Económica de San Juan.