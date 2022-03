La  murga La gorda Nelly presenta “Descarte”

Este martes 8 de marzo a las 21.30 hs se presentará la murga La gorda Nelly con su espectáculo “Descarte”. Con entrada libre y gratuita, la cita será en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes. Esta actividad forma parte de la propuesta Géneros y Diversidad es Cultura, que el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires organizó por el 8M: Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

En esta oportunidad la agrupación se presentará con su nuevo espectáculo “Descarte”, una propuesta con un discurso cuidado, así como los vestuarios, la puesta en escena, las actuaciones, el humor y la puesta de luces relatan historias cotidianas, historias que nos suceden a todas las personas. Con 17 artistas en escena “Descarte” es un espectáculo para todo público que invita a reflexionar, a revisarse y a reírse de los problemas que nos aquejan a diario, cuestionando la realidad.

La murga de estilo uruguayo es un colectivo artístico conformado íntegramente por mujeres, que desde hace varios años se dedica a estudiar el género murga y a crear en torno a esta expresión artística. Con presentaciones en toda la ciudad, y en ciudades cercanas, La Gorda Nelly lleva su arte y su mensaje y se caracteriza por estar presente en cada lucha que la convoca, principalmente aquellas en torno al feminismo.

En el año 2019 y 2020 participó del Encuentro Internacional de Mujeres Murguistas en Montevideo presentándose en el Teatro de Verano de esa ciudad, junto a otras murgas de mujeres y disidencias. Este año recibió el premio “Alfonsina Storni” mención música otorgado por la Secretaría de Cultura del MGP por la labor realizada en el 2019 y 2020.

Llega el teatro performance con “1 Minuto”

Este martes 8 de marzo a las 20.30 subirá a escena la obra de teatro performance “1 Minuto”, protagonizada por Malena Hernández. La cita tendrá lugar en la sala Roberto J. Payró del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes y forma parte de la propuesta Géneros y Diversidad es Cultura, que el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires organizó por el 8M: Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

La puesta, de las autoras Jimena Duca y Malena Hernández, recopila historias reales recogidas de los medios de comunicación contadas en 1 minuto. Una actriz es desafiada a contar historias que solo pueden durar 1 minuto. Un minuto y la historia se interrumpe. Un minuto y una chicharra la alertará sobre el cambio a una nueva historia. Así un minuto sobre otro ella irá hilando una red de relatos que permitirán observar el fenómeno de la desigualdad y la violencia por cuestiones de género en Argentina de modo tridimensional.

La exigencia para la actriz termina con la historia # 23, en alusión a la estadística que marca un femicidio en Argentina cada 23 horas. La urgencia de aprovechar el tiempo, de no perderlo, que no se escurra, el imperativo de no paralizarse y generar acciones transformadoras aparecen como metáfora de la urgencia que la sociedad y las instituciones tienen hoy frente al incesante aumento de asesinatos de mujeres y niñas.

La actuación de Malena Hernández estará acompañada por Lara Fichera en contrabajo y voz, las voces en off de Daiana Ortellado, Graciela Martínez Christian y Leandro Balbin, vestuario de Daiana Ortellado, bajo la dirección de Jimena Duca.

El Teatro Auditorium, Centro Provincial de la Artes desarrollará la programación “Mes de lxs Trabajadorxs del Arte en Escena” que se extenderá durante marzo con múltiples disciplinas artísticas de cine, teatro, música, murga, encuentros de reflexión, charlas y talleres, entre otras.