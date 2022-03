Vidal disfrutó del tradicional desfile en la 44º edición de la Fiesta Nacional del Potrillo

Cientos de vecinos y vecinas de Coronel Vidal disfrutaron del tradicional desfile en el marco de la 44º Fiesta Nacional del Potrillo, en la Avenida Avellaneda de la localidad. En una jornada colmada de tradiciones y costumbres, el secretario General del Partido de Mar Chiquita expresó: “Estamos felices de poder estar viviendo este hermoso desfile, es algo muy significativo para todo el pueblo de Coronel Vidal y este año nos reencuentra nuevamente”.

Del Desfile Tradicionalista que se lleva a cabo en el marco de la Fiesta Nacional del Potrillo en Coronel Vidal, participaron el secretario General, Walter Wischnivetzky; Cristina De Dios, esposa del intendente Jorge Paredi y en su representación; el secretario de Turismo y Cultura, Germán Montes; el presidente del HCD, Carlos Minnucci; el presidente de la Fiesta del Potrillo, Sergio Fernández; instituciones; agrupaciones del Partido de Mar Chiquita y de la zona, con sus abanderados y escoltas, sus caballos y tropillas; fuerzas vivas; representantes de fiestas populares; cuerpos de bomberos; policía y autoridades municipales.

En este marco, Wischnivetzky comentó: “Vivimos una hermosa jornada llena de tradición y costumbres. Quiero hacerles llegar a todos los vecinos y vecinas el saludo del intendente Jorge Paredi que no ha podido estar acá hoy ya que continúa en recuperación y además felicitarlos por la 44º edición de la Fiesta Nacional del Potrillo. Hemos trabajado a través de la Secretaría de Turismo y Cultura junto a la comisión de la Fiesta del Potrillo para llevar adelante está hermosa fiesta y este tradicional desfile. Hoy, gracias a los avances de la campaña de vacunación nos podemos reencontrar luego de un año de no poder celebrarlo por la pandemia”. “Esto es una alegría para todo el pueblo de Coronel Vidal”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Fiesta Nacional del Potrillo, Sergio Fernández, expresó que “las noches que estamos viviendo en el Predio Víctor Abel Giménez son únicas, estamos viendo mucho movimiento de gente en los puestos y el escenario, la están disfrutando después de no haber podido realizarla presencialmente el año pasado”.

Además, Fernández agradeció “al municipio y a la gestión del intendente Jorge Paredi a través de German Montes, secretario de Cultura y Turismo por el apoyo para la presentación de Rodrigo Tapari en el escenario de la 44º Fiesta Nacional del Potrillo en Coronel Vidal y por el acompañamiento para poder realizar el evento”.