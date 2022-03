Posse desembarca en Mar del Plata iniciando su campaña hacia la Gobernación 2023

En lo que es catalogado como el comienzo de su campaña provincial con miras a las elecciones del 2023, el actual intendente de San Isidro Gustavo Posse llegará a Mar del Plata el próximo 17 de Marzo para llevar a cabo diferentes actividades partidarias y reunirse con dirigentes del Distrito y también de la Sección. Así es como en un importante sindicato marplatense encabezará un encuentro con radicales de la Sección y también otra con dirigentes de diversos espacios políticos, el que se concretaría en el Club Quilmes

Con la mirada puesta en la formula para la Provincia 2023

Hoy Posse, quien se encuentra muy ligado al “Colo” Santilli, desde su entorno no descartan que pueda jugar la interna radical en marzo del año que viene, por lo que entiende que es hora de comenzar a la caminar la Provincia de Buenos Aires. Afirman que si idea es estar en la fórmula para la Gobernación desde el 2023 como candidato a primer mandatario bonaerense o videgobernador.

Vienen a “pisarle” el territorio al Presidente la de la UCR bonaerense

Muchos ven este desembarco del sanisidrense en el Distrito de General Pueyrredón, como un desafío para con el actual Presidente de la UCR bonaerense, el diputado marplatense Maxi Abad, quien lo derrotó en la última elección partidaria de la Provincia de Buenos Aires. Hoy Posse levanta la banderas de Protagonismo Radical , pero no ha descartado ir junto a los “amarillos” o con sus correligionarios del radicalismo

Pulti y Raverta, juntitos pero sin acuerdo

Todo lo que pasa en el Concejo Deliberante, está dirigido por los líderes de cada espacio político. Fernanda Raverta maneja el Frente de Todos; Gustavo Pulti a Acción Marplatense, y el tema del convenio para que Mar del Plata tenga nuevamente un sistema de fotomultas inquieta a todas las partes, no tanto por el bien que le puede hacer o no la ciudad, sino porque será una pieza clave para que Guillermo Montenegro decida renovar o no su intendencia.

Por ahora no pudieron alcanzar una postura uniforme

En este contexto, Raverta y Pulti intentaron, café mediante, tomar una postura consensuada en cuanto a la aprobación por parte de ambos bloques al expediente. Si bien, la charla fue amena y distendida, no pudieron ponerse de acuerdo.

“Pulti muchas veces dijo que haría una cosa, y sus concejales terminaron haciendo otra. Eso no genera confianza”, se escuchó decir en los pasillos del Concejo Deliberante, ejemplificando con el momento en que Marina Sanchez Herrero fue electa, gracias a Acción Marplatense como presidente del Cuerpo.

El intendente Montenegro se perfila como el gran ganador

Al parecer Gustavo aseguró a viva voz que no acompañaría, pero a último momento cambió de opinión, y sus ediles, una vez más quedaron en offside. Ahora, en la fotomultas, temen que vuelva a suceder lo mismo y que Montenegro sea el gran ganador a costa de un acuerdo político con Pulti. ¿Raverta podrá impedirlo? la respuesta estará en poco tiempo.

Mención especial para Gustavo Pujato

Al parecer el edil radical es un lector de este medio, y después del comentario de la semana pasada, dejó atrás las remeras de algodón desteñidas para lucir camisas y sacos acorde al cargo que tiene. Desde esta humilde redacción lo felicitamos y alentamos a que siga superándose día a día.

Nicolás Lauría y el juego de la política

El 2023 se asoma y muchos se preguntan, qué destino tendrá Nicolás Lauría, más luego que, jugando a ser opositor, haya acompañado el proyecto de fotomultas llamó la atención de algunos pero confirmó y reconfirmó que está teniendo un acercamiento con quien le dio la posibilidad de encabezar la lista de Concejales en el 2019: Guillermo Montenegro. En las últimas horas, Montengro aseguró que tiene una relación personal con él, aunque bien sabemos que un día tuvieron una discusión acalorada que casi terminó en el golpe.

Un voto que cada día cotiza mucho mejor

Dicho esto, la duda es qué pasará con el edil cuando el año que viene tenga que renovar su banca de Concejal. Está claro que su voto en el Concejo, por la falta de mayoría natural del Intendente está valiendo cada vez más, pero, muchos se preguntan si después del agua que corrió bajo el puente, Lauría sería tan necio de volver a confiar en Montenegro. Lo cierto es que entre dudas y acuerdos, Lauría está cada día más cerca de integrar nuevamente las filas oficialistas. Aunque en algún momento haya dicho que las diferencias son insalvables, la duda ahora está en si entiende el juego de la política o si está jugando al Don Pirulero y solo atiende su juego.