Taccone: “Falta un proyecto de ciudad, un norte y ver hacia dónde nos dirigimos”

Luego del discurso brindado éste miércoles por el intendente Guillermo Montenegro en el inicio al período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el presidente del bloque de legisladores de Acción Marplatense, Horacio Taccone, en diálogo con “el Retrato…” cuestionó que “no hay un proyecto de ciudad” y remarcó: “Hablar es fácil, pero el tema es gestionar y que las cosas se concreten”.

Cabe recordar que, en el marco de inicio al período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Guillermo Montenegro dio este miércoles un discurso, a través del cual trazó los distintos ejes de su gestión durante el 2022 como así también dio a conocer los proyectos pendientes y remarcó su postura en contra del proceso informativo, en torno a la explotación petrolera, al mismo tiempo que adelantó que se encuentra “haciendo todas las gestiones posibles” para que se encare el arreglo del estadio José María Minella.

“Rescato el tono apropiado que utilizó el intendente en su discurso como así también la convocatoria que hizo a trabajar todos juntos, pero claramente estuvo ausente en el mismo y no estuvo contemplado en las palabras de Montenegro un proyecto de ciudad”, cuestionó el edil de Acción Marplatense en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, Horacio Taccone aseguró que “falta en Mar del Plata un proyecto de ciudad, un norte y ver hacia dónde nos dirigimos” a la vez que se refirió a los objetivos planteados por el intendente local, de cara a lo que viene, y apuntó que hasta el momento “tiene a la pandemia como excusa”.

“Ojalá que se cumplan las cosas que anunció y que se dijo que quieren hacer, que se pongan a gestionar para ello, pero al no haber un modelo de ciudad o un pensamiento estratégico de la misma no hay nada que nos pueda unir a todos los sectores para ir detrás de ese objetivo”, afirmó al mismo tiempo que criticó: “Hablar es fácil, pero el tema es gestionar y que las cosas se concreten. Más allá de los tonos amables que no subestimamos, Mar del Plata y sus vecinos están pagando caro la ausencia de un proyecto de ciudad” señaló

Mas adelante dijo que “sin proyecto, sin visión estratégica del día a día, no sale una idea que unifique. Mucho menos es posible transformar la realidad. Hay que superar la cultura de atajar penales, de correr tras las cosas y del oportunismo declaracionista”

Para finalizar, Taccone expresó que “para que los vecinos vivan mejor hay que gestionar un proyecto que priorice el trabajo, la seguridad, la salud y el cuidado de los barrios. Todo eso hoy estuvo ausente en el discurso de Montenegro”