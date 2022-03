Santoro aseguró que Montenegro tiene un buen marketing, pero no tiene gestión

Luego de escuchar por más de 40 minutos al Intendente, Guillermo Montenegro, en la Sesión Pública Preparatoria, la Presidente del Bloque Frente de Todos, Marina Santoro, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “No le alcanzó todo el palabrerío para poder aclarar cuál es su plan de gestión. Lo único que escuchamos fueron promesas, ya hace más de dos años que está gobernando y no pudo contarnos qué es lo que hizo”.

En este sentido, la edil agregó: “en algún momento argumentó en el discurso que esto tenía que ver con las dificultades de la pandemia, cosa que es entendible porque todos los gobiernos del mundo se vieron afectados por este flagelo mundial, pero deja mucho que desear la gestión de Montenegro, no escuchamos ni lo que hizo, ni grandes anuncios. Nos fuimos del recinto con un sabor amargo”.

“Montenegro no tiene propuestas para resolver los problemas que tenemos los marplatenses”, agregó Santoro y aseguró: “él dijo que en seguridad vial, su propuesta central es fotomultas. Estamos discutiendo este expediente en el Concejo Deliberante, que se puede aprobar o rechazar pero no podemos hacerle modificaciones, eso da cuenta de un Ejecutivo que no escucha al Poder Legislativo, ni espera que el Concejo le proponga cosas para mejorar”.

En relación al proyecto de fotomultas, la concejal agregó: “Es un proyecto que definanza a la Municipalidad, que además de recaudar mucho menos que el convenio anterior, no tiene grandes cursos de seguridad vial. Está hecho con una Universidad que no es marplatense, lo cual nos preocupa y además no tiene contenido en educación, o sea que no es recaudatorio pero en términos de seguridad vial no propone ninguna transformación”

“Para el gran problema que él ve, lo que propone no sirve para resolverlo. Lo mismo en relación a las zonas rojas. Desde el Bloque hicimos un montón de propuestas integrales en relación al tema, hay una propuesta unificada del Concejal Lauría y De La Torre, que tiene que ver con que este tipo de acciones se realicen en lugares donde hay frentistas. Ahora entró un proyecto del Ejecutivo que lo vamos a discutir la semana que viene, pero en todos los temas importantes para la ciudad lo que hay son declaraciones rimbombantes, mediáticas, twitter, un buen marketing, pero no hay gestión”