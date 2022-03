Guglielmotti: “No hemos escuchado definiciones sino un montón de slogans” 

Tras el discurso brindado éste miércoles por el intendente Guillermo Montenegro en el inicio al período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el edil del “Frente de Todos”, Miguel Guglielmotti, en diálogo con “el Retrato…” cuestionó que “falta un plan de gobierno para un partido de general Pueyrredón que requiere de muchas transformaciones”. A su vez, manifestó su preocupación en relación a cómo continuará desarrollando sus políticas el gobierno municipal.

Cabe recordar que, en el marco de inicio al período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Guillermo Montenegro dio este miércoles un discurso, a través del cual trazó los distintos ejes de su gestión durante el 2022 como así también dio a conocer los proyectos pendientes y remarcó su postura en contra del proceso informativo, en torno a la explotación petrolera, al mismo tiempo que adelantó que se encuentra “haciendo todas las gestiones posibles” para que se encare el arreglo del estadio José María Minella.

“Esta es la tercera presentación de Montenegro en el recinto, por lo que, su discurso se viene repitiendo ya desde hace tiempo. No vimos respuestas claras y faltaron algunas definiciones”, apuntó el edil del Frente de Todos a la vez que cuestionó las políticas de producción y empleo por parte del Municipio de General Pueyrredón y “el poco presupuesto” que tiene dicha secretaría.

Guglielmotti en conversación con “el Retrato…” remarcó que, incluso, los planteos de la oposición en tal sentido no fueron tenidos en cuenta. “De 5 oficinas de empleo que había en el gobierno de Gustavo Pulti ha quedado una sola actualmente”, describió al mismo tiempo que remarcó que “existen muchas indefiniciones”.

Asimismo, Guglielmotti cuestionó la postura en contra del proceso informativo, en torno a la explotación petrolera, que dejó entrever el intendente municipal en su discurso, en tanto “Montenegro afirmó que no quiere que se judicialice la cuestión política, pero hizo la presentación de un recurso amparo, que lleva a obstaculizar la cuestión, en lugar de darse lugar a un debate serio con respecto a este tema”.

“Después habla de muchas obras que comienzan a estar en ejecución, pero que corresponden a fondos nacionales y provinciales”, criticó el edil y consideró que “falta un plan de gobierno para un partido de general Pueyrredón que requiere de muchas transformaciones, las cuales deberían comenzar a estructurarse por parte del Municipio”.

Seguidamente, hizo hincapié en las obras anunciadas en relación al Estadio José María Minella y remarcó: “Está faltando que el Municipio de General Pueyrredón haga una inversión mínimamente en el estudio de qué se requiere para generar que ese estadio vuelva a funcionar. Hay que hacer toda una tarea de investigación de la construcción y de cuales tienen que ser las reformas para empezar a plantearlas en ámbitos nacionales y provinciales”.

“El Municipio de General Pueyrredón no ha avanzado en la realización de un estudio estructural del estadio, que es el primer paso para comenzar a ver cómo se puede poner en funcionamiento en su totalidad el José María Minella”, sostuvo y agregó que, por ello, “hay un deuda pendiente en ese aspecto”.

En ese contexto, Guglielmotti consideró que se notó “una falta de proyección del gobierno municipal para encarar un montón de problemáticas que sufre la ciudad de Mar del Plata y Batán, lo cual se ve en las políticas de producción y empleo, el estadio José María Minella y otras cuestiones que se han ido planteando a los diferentes funcionarios” y añadió que existe “una falta de escucha a la oposición”.

Por último, el referente del Frente de Todos manifestó en diálogo con “el Retrato…” su preocupación en torno a lo que viene para la ciudad. “Al no escucharse definiciones interesantes en determinadas políticas y en programaciones de gobierno, tenemos muchas dudas e incertidumbre sobre cómo continuará el gobierno municipal y cómo continuará desarrollando sus políticas”, apuntó.

“No hemos escuchado definiciones sino un montón de slogans, pero lo cierto es que con los mismos no se transforma la realidad de muchas cuestiones que ocurren en Mar del Plata y Batán”, cuestionó el edil al mismo tiempo que advirtió que existe “una gran postergación en los barrios periféricos de ambas ciudades y no se escucho tampoco decir nada al intendente sobre cómo empezar a mejorar la calidad de vida de esos vecinos y vecinas”.

