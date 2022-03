Con normalidad comenzó el Ciclo lectivo en General Pueyrredón

La ciudad comenzó a retomar su ritmo habitual, con el inicio del ciclo lectivo 2022. Con gran entusiasmo, y la alegría de una presencialidad normal, las escuelas del Partido de General Pueyrredon abrieron sus puertas para recibir a toda la comunidad educativa.

La presencialidad “plena y segura” busca promover la “revinculación” de los jóvenes que perdieron contacto con la escuela durante la pandemia. Para eso, el protocolo “Aula Segura” contra el Covid-19 contempla la eliminación de las burbujas,y mantiene el uso obligatorio del barbijo en espacios cerrados y donde haya acumulación de gente a partir de primaria, y para todos los adultos que trabajen en la escuela.

Asimismo, la sospecha y confirmación de casos no implica necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales; pero los alumnos y el personal no deben asistir a la escuela si tienen síntomas de Covid-19 o malestar general, si son positivos de Covid-19, o si tuvieron contacto estrecho con un caso confirmado y no cuentan con vacunación o tiene esquema incompleto.

En Mar del Plata, el Intendente Guillermo Montentegro, encabezó el acto de inicio del ciclo lectivo 2022 en la Escuela Municipal Nº6 “Centenario”, ubicada en 12 de Octubre al 10.000. En el mismo aseguró: “acá estamos y seguimos empujando desde cada lugar que nos toca. Acá nadie es más importante que nadie. Tengo el orgullo de haber sido el Intendente de mi ciudad cuando ocurrió esto, que me demostró una calidad y solidaridad de los marplatenses para salir todos juntos. Ahora sí vemos la luz entre las nubes pero hubo momentos en los que no veíamos el sol, con mucha angustia y tristeza”, sostuvo.