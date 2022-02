Graciela Borges fue homenajeada en Mar del Plata

La reconocida actriz Graciela Borges recibió un reconocimiento en el Teatro Tronador de Mar del Plata al nombrarse un palco con su nombre. El emotivo acto contó con la presencia de Marcelo González, y familiares y amigos de la homenajeada.

Luego del descubrimiento de la placa del palco que cuenta con una rosa realizada por el orfebre Juan Carlos Pallarols, Borges señaló que “la dignidad de un pueblo es salud, educación y cultura”. Además, en referencia al Tronador sostuvo que “cuando uno ve este teatro, ve la esperanza que uno pone en un país”.

“Como gente de la cultura que me siento, le doy a Marcelo las gracias por haber hecho tanto, porque le costó muchos años. No siendo muy cercana a él lo he seguido de lejos y digo ´que pertinaz´. En la vida hay que tener continuidad en el amor, participar en lo que a uno le hace feliz y a pesar de todo lo hizo muy feliz hacer este Teatro”, continúo y recordó: “Lo vi irse haciendo y la verdad que estoy más que sorprendida”.

En relación al reconocimiento realizado sostuvo que “fue muy emocionante” y recibió el afecto de todos los presentes.

El encuentro tuvo como objetivo reconocer la extensa y destacada trayectoria en el cine, la televisión y el teatro nacional de Graciela Borges como una de las figuras más importantes de nuestra cultura. También, se destacó que ella siempre elige la ciudad de Mar del Plata.