Osorno: “Decían que iba a ser la mejor temporada en 10 años y no fue así”

En las vísperas de un fin de semana extra largo, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, Jesús Osorno hizo un balance de la temporada de verano que está culminando.”Todos decían que iba a ser la mejor temporada de los últimos 10 años y no fue así” aseguró.

“Las expectativas para este fin de semana largo son buenas. La temporada fue pre pandemia, teníamos más aspiraciones en primavera, pero llega la cepa Omicron y nos pincho un poco la primera quincena de enero, y ahora con el comienzo de clases en CABA adelantado también nos jorobo un poco, es decir, fue una temporada buena al 80%”, sostuvo Osorno.

En relación al público joven que llegó a la ciudad durante el verano, el referente de hoteleros dijo: “se apuntó a ese público. Creo que la ciudad en su conjunto debe apuntar al público entre 35 y 60 años que tienen mayor poder adquisitivo y más gasta“.

Asimismo, consultado por el manejo en la variante Omicron del Covid, Osorno sostuvo que se manejaron bien y por burbuja. “Los que tienen varios locales pudo rotar a los empleados. En los Hoteles, hicimos dos turnos de mucamas, separados uno a la mañana y otro a la tarde. Tuvimos suerte porque el tema no fue tan grave“.

Asimismo, en relación a los que se puede proyectar para los 10 meses del resto del año que se aproximan, Osorno dijo “mucho no se puede proyectar. Lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, últimamente dese la pandemia no quiero proyectar nada, porque nos sorprendemos con cosas imprevistas que nos sabemos para qué lado van a disparar. Si empiezan a falta combustible, o los precios de las cosas se van al cuerno, nos espera un invierno que uno puede proyectar mejor, pero será mucho peor. Hay cosas que siento que no se pueden manejar“.

Finalmente, en relación a como es la relación entre el Emtur y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, Osorno sostuvo que “es excelente. Tenemos un representante en el directorio del Emtur, se trabajará este año de acuerdo al presupuesto. Ahora debemos pensar estrategias para el invierno, para tener una temporada de 12 meses con turismo. Es factible que la ciudad sea de 12 meses, pero hay que trabajar para recuperar eso, que vengan congresos, convenciones, todo lo que siempre se hacía y ya no lo tenemos“, sentenció.