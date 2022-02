Trabajadores de Sanidad cobrarán un incremento salarial en febrero y marzo del 53%

Después de un año de varios reclamos en el sector, Laura Delpir, representante de los trabajadores de Sanidad Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” destacó el último acuerdo salarial alcanzado, que representa un 53% de incremento respecto del 2021. A su vez, adelantó que el personal de la Clínica del Niño continúa en asamblea permanente.

En tal sentido, Laura Delpir, la representante de los trabajadores de Sanidad Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” analizó la situación del sector, lo que se viene en términos de pandemia y expresó: “Estamos igual que antes. Si bien en pandemia se agudizó el trabajo en el área COVID, la realidad es que siempre hemos tenido muchísimo trabajo”.

Por otra parte, Delpir se refirió a la cuestión salarial de los trabajadores y destacó que días atrás firmaron un nuevo porcentaje de aumento salarial, conforme había sido previsto en la cláusula gatillo del acuerdo de julio 2021, el cual representa un 53% de aumento. Dicha suma se hará efectiva en febrero y marzo.

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre los reclamos salariales que llevaba adelante personal de salud de la Clínica del Niño y la Clínica Colón, respondió que el 7 es cuando vence el tiempo para pagar los sueldos y que en dicho momento se reunirán a los efectos de evaluar los pasos a seguir. A su vez, aclaró que igualmente continúan en asamblea permanente en la primera de las instituciones de salud mencionadas.

Respecto a los geriátricos de Mar del Plata y la situación laboral de los trabajadores de salud de dichos centros, Delpir señaló que es bastante “difícil”, porque “son pocos los lugares que pagan en tiempo y forma: hay menos gente que en las clínicas y por ende tienen menos fuerza”.

Por último, hizo hincapié en lo que se viene para Mar del Plata, en términos de pandemia, y anticipó que “todos los años hay grandes problemas con el tema de las gripes. Muchos se van a hisopar y otros, no, pero igualmente con la tercera dosis de la vacuna seguramente los casos de COVID bajen” y añadió: “Si la gente se cuida y no baja la guardia, la situación no va a ser tan difícil, como el primer año, que estábamos a ciegas”.