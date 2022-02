Macri pidió permiso para viajar a Miami argumentando que dará un curso en una universidad

El expresidente Mauricio Macri presentó este miércoles otro pedido de autorización judicial para salir del país, esta vez con la excusa de cumplir con una invitación que le fuera formulada para viajar en marzo a Miami, Estados Unidos, para dar un curso en la Universidad Internacional de Florida.

La presentación fue formulada por el abogado del exmandatario, Pablo Lanusse, ante el juzgado a cargo del magistrado Julián Ercolini donde tramita la causa en la que se investiga el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan.

El nuevo pedido de autorización para salir del país fue presentado por la defensa del procesado expresidente antes de que se le respondiera otro planteo formulado días atrás con el objetivo de que se le habilite un viaje a Uruguay, previsto para los días 8 y 9 de marzo.

“Macri recibió invitación para participar como Senior Leadership Fellow en The Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (…) En el marco de las actividades de ese programa, mi ahijado procesal necesita concurrir a la ciudad de Miami, Estados Unidos de Norteamérica desde el 13 al 18 de marzo de 2022″, detalló su abogado en el escrito al que accedió Télam.

“El arraigo del Sr. Macri se encuentra sobradamente acreditado, tanto familiar, como social y laboral, quedando claro también, que el viaje que se informa y cuya autorización se solicita, no significa riesgo alguno para el normal desarrollo de esta causa”, aseguró Lanusse al reclamar que se le conceda el permiso solicitado para el expresidente.

Según su abogado, el expresidente dará un curso en una universidad de Florida.

Ante el nuevo pedido, la querella de familiares de tripulantes del submarino ARA San juan que encabeza la abogada Valeria Carrera anticipó que manifestará su oposición, y señaló que el exmandatario está haciendo alarde del poder del que goza en calidad de expresidente.

“Vamos a oponernos no solo a la salida del país con destino a Miami, sino que vamos a exponer el modo en que está alardeando su poder el expresidente Macri”, sostuvo Carreras y dijo que “el procesado tiene el tupé de referirse a un ciclo lectivo al que concurrirá, que está iniciado en enero y culmina en abril. En ésta autorización se vuelve a reír de todos”.

Asimismo, enfatizó que “esta querella solo tiene la ley y la obligación de dejar por escrito cada oposición motivada y fundada, porque si la historia la escriben los que ‘mandan’ quiere decir qué hay otra historia”.

El pasado 1 de diciembre Macri fue procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino desaparecido durante el Gobierno de Cambiemos, resolución que fue apelada por la defensa del expresidente.

A principios de febrero Bava remitió a los tribunales federales porteños las causas en las que se investigan esas supuestas maniobras y aquellas desplegadas desde las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la causa quedó en manos del juez Ercolini.