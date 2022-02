Manino Iriart II: Hablan de apertura interna y van a buscar a personas a Juntos por el Cambio

Luego que el ex senador bonaerense de “Juntos”, Lucas Fiorini, decidiera volver al Partido Justicialista y apostar por la lista que tiene a Fernanda Raverta como primer candidata a congresal, el ex director de Correo Argentino, Rodolfo Manino Iriart, en dialogo con “el Retrato…” consideró que “no era el momento para hacerlo ni la manera” y cuestionó que “en muchos lugares sucede que hay acciones de simulación de querer hacer una apertura, sin contener a los dirigentes que ya tenés, e ir a buscar a personas que hasta hace tres meses estaban en “Juntos por el Cambio”.

En tal sentido, el candidato a primer congresal dentro de la lista, denominada “Todos Unidos Trinfaremos” del Partido Justicialista local y director del Correo Argentino en Mar del Plata, Rodolfo Manino Iriart, en diálogo con “el Retrato…” criticó la incorporación de Lucas Fiorini a la lista “24 de febrero” de Eduardo Cóppola, la cual es impulsada por la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, que figura como segunda candidata a congresal.

“Lo que ha sucedido en Mar del Plata de querer incorporar dirigentes de Juntos por el Cambio y no abrazar a los que te vienen ayudando o apoyando también tiene sus contratiempos. En muchos lugares sucede que hay acciones de simulación de querer hacer una apertura, sin contener a los dirigentes que ya tenés, e ir a buscar a personas que hasta hace tres meses estaban en “Juntos por el Cambio”, cuestionó Iriart en referencia a Lucas Fiorini.

Asimismo, consideró que “estas cosas no son bien recibidas” por la gente. “Hay que respetar la voluntad de los afiliados y de todos en general. Estas cosas huelen feo y no están buenas” y subrayó: “Si bien no personalizo la política, me parece que lo que hizo Lucas Fiorini no era el momento ni la manera para hacerlo”.

“Hay muchos sectores fuertes dentro del kirchnerismo como es la Cámpora, que no creo hayan leído muy bien tomar decisiones de este tipo”, agregó y comentó que, por ejemplo, “si hay una mesa concreta estas cosas se pueden ir asimilando o hablando a los efectos de evaluar si hay que incluir, o no, una persona”.

“SI NO SE INCLUYEN A DIRIGENTES, SE VAN A IR YENDO COMO BERNI”

Por otra parte, hizo hincapié en la retirada de Sergio Berni del Frente de Todos, lo cual tuvo una repercusión muy grande mediáticamente. “A los dirigentes que no se los incluye en la toma de decisiones claramente se van a ir yendo, porque tiene que haber un margen de participación, de reglas claras y de contención de los mismos”, apuntó y añadió “hoy puede ser Berni, pero mañana puede ser otro”.

“Ya pusimos la máquina de triturar y expulsar dirigentes. Tiene que haber una clara explicación de los responsables de por qué sucedió esto. Hay que contener a los dirigentes y ver por qué se van, ya que hoy pueden estar en el partido planteando ideas y dos años después están totalmente afuera. Hay que hacer un análisis de esta situación”, sostuvo y agregó que es entendible que “muchas veces incluir o llamar dirigentes queda incómodo”.

A su vez, cuestionó que hace dos años que no se hacen reuniones dentro del Frente de Todos. “No hay una mesa en la cual se pueda reunir la representación del Frente de Todos públicamente para que podamos discutir estas cuestiones”, apuntó a la vez que ejemplificó con el caso de Débora Indarte, quién pese a ser referente del espacio, hace un año y medio no la llaman para estar en dicha mesa.

En ese contexto, Iriart propuso “una amplitud a la base electoral para tener un 2023 con propuestas sino se va a llegar cada vez más con un recurso menor de votantes en este frente” al mismo tiempo que destacó que, si bien a nivel personal siente un profundo respeto por todos los dirigentes que se esfuerzan y trabajan en la política, el cuestionamiento pasa por las ideas y las propuestas que cada uno lleva.