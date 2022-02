Carnaval Medieval: Una propuesta distinta para grandes y chicos

El próximo fin de semana es largo, y se festeja en todo el país el Carnaval. Es por eso, que entre varios acontecimientos que habrá en la ciudad, se realizará el Carnaval Medieval 2022, que se desarrollará el 27 y 28 de febrero en el Woodland Camp Mar del Plata.

Organizado por la agrupación Dragones Atlánticos, se trata de un evento para toda la familia que contará con combates medievales reales, bandas musicales, artesanos, patio de comidas, juegos para grandes y chicos, cerveza artesanal, feria y muchas sorpresas más. El objetivo es colaborar para que puedan viajar cuatro luchadores marplatenses al Mundial “Battle of the Nations” a disputarse en Rumania.

Germán Bracciale, miembro de “Dragones Atlánticos” en declaraciones a la prensa dijo: “habrá un mercado de artesanías medievales, comidas típicas, música en vivo, juegos para grandes y chicos, siempre en la temática medieval. El lugar es hermoso porque es todo bosque y el atractivo principal son los combates desarrollados por los Dragos Atláticos, donde habrá lucha con herraduras y espadas reales”.

En este sentido Bracciale sostuvo: “lo distintivo es el lugar y el ambiente, porque nuestro público va caracterizado en la época y cuando llegas ya uno se transporta a esa época”, y explicó que habrá concurso de disfraces.

En el club de Dragones Atlánticos, “somos 35 participantes, de los cuales 15 tenemos armadura propia, que son los que competimos en los torneos; y también hay herreros y artesanos que nos apoyan desde otros sectores”.

Asimismo, el EMTUR está organizando el Corso Central, que se realizará en Plaza España, pero todavía no están confirmados los detalles