Vito Amalfitano y el aumento del Boleto: “Es impúdico, y no se puede pagar”

La CAMETAP le solicitó al Ejecutivo Municipal que el la tarifa plana del boleto del transporte público de pasajeros aumente a $91,96. Al respecto, el edil del Frente de Todos , Vito Amalfitano sostuvo en diálogo con “el Retrato…” que el pedido “no se puede creer, ni entender un aumento de este tipo”

“Es impúdico, los marplatenses y batanenses no lo pueden pagar y no tiene relación con el servicio que se brinda”, sostuvo el Concejal y agregó: “dice el pedido en la nota que es para garantizar el servicio de transporte, yo me pregunto si ese servicio está garantizado, porque se espera entre 40 minutos y una hora cualquier colectivo, las frecuencias no son como corresponden, los recorridos son cada vez peores, y no están al servicio de los distintos barrios de Mar del Plata, y las unidades están todas sucias” detalló Amalfitano.

En este sentido agregó: “Para cambiar la historia, la ciudadanía marplatense debe reclamar a sus representantes que somos los Concejales. Desde el bloque del Frente de Todos, nunca aprobamos un aumento, habrá que preguntarle a otros Concejales para que cambien la correlación y finalmente no se repita la historia, y se apruebe. Además, si se presenta nuevamente un nuevo pliego que se considere que haya una cláusula antimonopólica, para que los empresarios no sean los mismos de siempre, porque se está hablando de subsidios, pero nadie dice a quienes le dan esos subsidios , como lo dan. Los empresarios están investigados por serias irregularidades. De todo eso no se habla”.

“Cuando se piden más subsidios, y casualmente aparece el pedido de aumento de los empresarios enseguida que el Municipio reclama, no se habla de lo que dijo el Presidente Alberto Fernandez que tienen que bajar los subsidios en Capital Federal, que tiene que haber una proporcionalidad, una distribución más justa, para eso Montenegro le tiene que decir a Rodriguez Larreta que deben bajar los subsidios en Capital, pero cuando el Intendente le dijo a Larreta que no empiecen en febrero, no lo escuchó y perjudicó a Mar del Plata y toda la costa. Son socios políticos”.

Respecto al pedido de los empresarios justo cuando el Municipio reclama más subsidios, Amalfitano expresó: “parece sincronizado, por lo menos, es llamativo y curioso que el pedido de aumento venga pegado al reclamo de mayores subsidios. Por supuesto no estamos en contra que Mar del Plata reciba más subsidios, pero insisto, primero debemos saber a quienes se le dan esos subsidios, quienes los reciben y cómo los distribuyen, porque finalmente los subsidios no bajan el costo del boleto y siempre lo aumentan, entonces ¿para que se quiere más subsidios?”, cuestionó el edil del Frente de Todos.

Finalmente, en relación al pedido de la cláusula antimonopólica, Amalfitano dijo que en el pliego anterior el pedido “no se escuchó, y se agregaron unas líneas ambiguas que no eran antimonopólicas, seguiremos reclamando esto en el nuevo pliego, si es que lo hay”, sentenció.