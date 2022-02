Alberto en Santa Clara: Prometió una pileta climatizada y extensión de la Autovía 11

En el marco del Aniversario de Santa Clara, se inauguró el nuevo Polideportivo, con la presencia del presidente Alberto Fernández, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis e Inés Arrondo secretaria de Deportes de la Nación. Luego del Intendente del Partido de Mar Chiquita, Jorge Paredi, el Presidente de la Nación hizo uso de la palabra. También afirmó que se concretará la extensión de la autovía 11, que actualmente conecta a Mar del Plata con Mar Chiquita, con el objetivo de que llegue hasta Villa Gesell, para que de esta forma quede conectada toda la costa atlántica, aunque en este sentido no brindó precisiones de cuándo y como se haría esa obra.

“Esa ruta no solo tendrá un sentido turístico, sino también un sentido productivo”, indicó el presidente y resaltó que “acá mucha producción y tiene que tener mejores caminos de salida”

En un principio Fernández, habló de música, como caricia al alma, en el marco de la Fiesta de la Cerveza; de Néstor Kirchner, su “gran maestro que estoy seguro que estaría disfrutando acá con nosotros”, de la política como el instrumento para mejorar la vida a la gente. En referencia al polideportivo que se estaba inaugurando, dijo: “que se yo si de acá no saldrá un gran deportista, porque sin esto es imposible que esto suceda, pero con esto es muy posible. Todo lo que vemos no es un gasto, esa una inversión, estamos invirtiendo en el futuro de la Argentina”

En este sentido, el Jefe de Estado agregó: “Donde hay una necesidad, hay un derecho. Y si un argentino, que vive en Santa Clara, necesita un polideportivo, hay que darle lo que necesitan los argentinos. De eso no dudaban Néstor y Cristina, y yo tampoco lo dudo. Terminamos lo que hacía falta terminar, estoy muy feliz de estar presente inaugurando un lugar muy importante para toda la costa, que no termina acá, vamos a hacer la pileta, una buena pileta climatizada. Vamos a hacerla para que los guardavidas tengan un buen lugar de entrenamiento, para que salga algún buen exponente de la natación de las costas atlánticas argentinas. Vamos a hacerla”

En relación a la conectividad que aporta la ruta para el trabajo agropecuario, y la necesidad de terminar la autopista de la Ruta 11; el Presidente dijo: “Aunque muchos confundan las cosas, porque hay muchos que confunden las cosas, para nosotros el capo es un elemento central para que Argentina crezca, y lo hemos pensado siempre, nunca dejamos de creerlo”

“Estamos viviendo un tiempo bisagra, dejando atrás un tiempo muy difícil que fue el de la pandemia, que no es verdad que en la pandemia no hicimos nada, hicimos infinidad de cosas solo que había otro problema presente que nos conmovía. Pero la Argentina de hoy, tiene 3.700 obras públicas en marcha en todo el país, y tiene 100 mil viviendas en construcción en todo el país; y esto empezó a hacerse en el medio de la pandemia, que nunca nos detuvo. Tenemos un gran país, tenemos que hacerlo crecer con Justicia”, agregó Alberto.

“Muchos están preocupados por ver qué hicimos durante el fin de semana frente a la tragedia que vivió Corrientes, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, todo el fin de semana, y antes también estuve hablando con el Gobernador, y obviamente, Corrientes llama la atención de todo el país, acaba de vivir una tragedia, pero pusimos todas nuestras fuerzas para ayudar, lo que es verdad es que no escribimos twitters para eso, no hacemos publicidad con eso, pero mandamos a todos nuestros bomberos, a todos nuestros hidrantes, todos los helicópteros, a todos nuestros brigadistas, todas las fuerzas de seguridad. ayer fue el Ministro de Agricultura con su viaje de gabinete para hablar con los productores y preguntarles qué necesitan para ponerse en funcionamiento, porque la Argentina es una, no hay una del centro y otra periférica, no hay pueblitos y ciudades, hay argentinos que necesitan que el país se levante, y con esa decisión queremos encarar el futuro”

“Tengan confianza porque no se va a detener ninguna obra de todas las que estamos haciendo, porque la inversión en obra pública va a crecer y no va a haber acuerdo con el fondo que detenga la obra pública. Y que los jubilados estén tranquilos porque seguiremos trabajando para que sus jubilaciones sean mejores, y no hay ningún acuerdo que diga vamos a frenar el incremento de las jubilaciones. Uno, lamentablemente todos los días tiene que luchar contra la mentira instalada y la verdad es que lo único queda es mirarlos a los ojos y decirles, yo tomé un compromiso con ustedes y no voy a incumplirlo, uno de los comprimisos es ordenar una economía desquiciada que me dejaron, pero eso no lo voy a hacer a costa de postergar a los argentinos.Vamos a ordenar la economía sin que nadie quede postergado, que los que más que necesitan sigan teniendo el socorro del estado”, sostuvo el mandatario presidencial.

Finalmente, Fernández dijo: “Somos un extraordinario país, es mentira que somos un país de cuarta, tenemos la mejor sociedad del mundo, vamos a ponernos de pie, con todo nuestro trabajao, con todo nuestro esfuerzo. Vamos a mirar hacia adelante, tenemos un futuro que construyamos depende de nostoros. Quiero ser el Presidente de un gran país, y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que ese gran país sea posible, solo les pido que me ayuden”