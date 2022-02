Aicega: “No se puede representar a los derechos humanos y ser un misógino”

Frente a los repudiables hechos de agresión y violencia que el presidente de la

Liga Argentina de Derechos Humanos, José Ernesto Schulman, propició contra

una joven trabajadora de una empresa de viajes de Santa Clara del Mar, el

Diputado Nacional con mandato cumplido, Juan Aicega, sostuvo: “rechazo todo

tipo de acto de violencia contra las mujeres. Los personajes nefastos y

misóginos como Schulman, no deben formar parte de ninguna Liga, ONG, ni partido político; mucho menos, ser cercano a funcionarios públicos”.

En esta línea, agregó: “es de público conocimiento que Schulman es militante

Kirchnerista y no solo eso, sino que además tiene la bandera de los derechos

humanos alzada, es decir, una contradicción más de ese grupo político que hoy

gobierna el país. No sé puede representar a los derechos humanos y ser un

misógino y violento. Es esa doble moral, doble vara a la que el kirchnerismo nos

tiene acostumbrados.

Frente al “pedido de disculpas” que el funcionario hizo a través de sus redes

sociales, Aicega sostuvo: “Es una vergüenza, dónde el señor se justifica con su

discapacidad y dolor físico. Así de violentos fueron y son varios de los que se

esconden detrás de las organizaciones de Derechos Humanos, es el curro

cómo dijo Mauricio Macri”.

Asimismo, el ex diputado Nacional sostuvo que es necesario que el repudio por la violencia de Schulman sea desde el Ejecutivo Nacional, encabezado por

Fernandez, “es menester se expresen claramente y de manera concreta por

estos hechos que no se deben justificar, ni ocultar. Dentro del Gobierno hay

muchos Schulman, cobardes, que no dejan sus cargos hasta que no son

expuestos como en este caso”.

Finalmente, el referente del PRO, Juan Aicega, sostuvo: “lamentablemente, este

hecho no es un caso aislado, es tan violento como cuando nos enteramos que

mientras que millones de argentinos estábamos aislados en nuestra casa por pedido del Gobierno Nacional, el Presidente y su “querida” Primera Dama organizaban

fiestas en la Casa Rosada. Esto se tiene que terminar, y depende de la unión y

el trabajo conjunto de Juntos por el Cambio. Un país distinto es posible, ya lo

demostramos y estamos trabajando para alcanzarlo”, sentenció.

Juan Aicega