Supetax y su apoyo al GPS: La municipalidad no se puede dejar intimidar

Luego que un grupo de choferes de taxis autoconvocados de Mar del Plata se declararan en contra de la colocación por parte del Municipio de General Pueyrredón de dispositivos de geolocalización o botón antipánico en las unidades, el Secretario General del Sindicato Único de Peones de taxi de Mar del Plata, Donato Cirone, en diálogo con “el Retrato…” expresó que “la Municipalidad de General Pueyrredón no va a dar marcha atrás con la medida, no tiene que dejarse intimidar, porque es quién tiene el control de ese servicio público y lo tiene que garantizar”

La polémica por las nuevas regulaciones al transporte privado de pasajeros por parte del Municipio continúa con la férrea oposición de un sector que nuclea a centenares de choferes, frente a otro que se mostró a favor de las medidas, las cuales imponen un régimen horario con el fin de redistribuir la oferta de taxis ante el claro déficit que sufre Mar del Plata y, además, imponen la colocación de GPS o botones antipánico en las unidades a costo de los licenciatarios y en un plazo de 30 días que acaba de vencer.

En tal sentido, el Secretario General del Sindicato Único de Peones de Taxi Seccional Mar del Plata, Donato Cirone, en diálogo con “el Retrato…” expresó que “se habla de GPS sí o GPS no, pero no se habla del usuario, de la gente” y añadió: “Muchos de los que se están manifestando tienen GPS para controlar al trabajador o chofer y ver qué hace, porque son empresas de radio llamados, pero lo que ellos no quieren es que el municipio los controle directamente”.

“No quieren que el Municipio de General Pueyrredón los controle, porque cuando llueven guardan los autos y no salen a trabajar por miedo a que se mojen, a los riesgos y demás. Incluso, muchos de ellos trabajan tres o cuatro horas porque tienen otras actividades, guardan los vehículos y no los ponen a trabajar cómo realmente corresponde”, sostuvo.

En ese aspecto, Cirone consideró que, desde el momento que se les otorga la licencia, “se les está concediendo un permiso para brindar un servicio público” y añadió: “El Municipio de General Pueyrredón debe estar firme con su postura, porque es a quién la gente la va a reclamar cuando el taxi no cubra el servicio cómo corresponde”.

“Quién debe controlar que ese servicio se cumpla es el Municipio de General Pueyrredón, lo cual lo puede hacer a través de la tecnología, es decir, un GPS”, indicó el referente del Sindicato de Peones de Taxi Seccional Mar del Plata a la vez que apuntó: “Todos los taxis deben tener GPS, pero no solo como herramienta de control del Municipio, sino también para evitar hechos de inseguridad”.

En tal sentido, Cirone consideró que, si bien con la aplicación de GPS no se va a terminar con la delincuencia, “la instalación de dicho dispositivo igualmente podrá ser un obstáculo para quienes deseen cometer un delito hacia un taxi” y agregó: “No hay un negociado por parte del Municipio. De hecho, el GPS lo pueden adquirir en cualquier lugar que el taxista elija”.

“El trasfondo de todo esto es que este grupo de taxistas no quiere que la Municipalidad los controle y quieren hacer lo que hicieron durante toda la vida de salir cuando quieren y de brindar el servicio a medias”, apuntó a la vez que comentó que se debe tener en cuenta que el taxi “es un servicio público y cuando la gente lo necesita debe estar en la calle”.

En ese contexto, Cirone consideró que “la Municipalidad de General Pueyrredón no va a dar marcha atrás con la medida, no tiene que dejarse intimidar, porque es quién tiene el control de ese servicio público y lo tiene que garantizar” al mismo tiempo que aclaró: “La Municipalidad no se tiene que dejar intimidar por esta gente que quiere seguir haciendo lo que quiere y lo que hizo siempre”.

“El taxi como servicio público tiene que ser garantizado por el municipio y la única manera en que el municipio lo puede garantizar y controlar es a través del sistema satelital del GPS”, concluyó Donato Cirone, Secretario General del Sindicato de Peones de Taxi de Mar del Plata (SUPETAX) y también Secretario Adjunto de la Federación Nacional de Peones de Taxi, en diálogo con “el Retrato…”