“El uso del Estadio Minella es gratuito para los clubes, no para el Municipio”

Después del partido que el Club Atlético Aldosivi jugó con Boca Junior en el Estadio Municipal José María Minella, se viralizó una nota en donde el dirigente José Moscuzza, se quejó de la poca inversión que tiene el estadio, las malas condiciones del césped y amenazó con que la ciudad se va a quedar sin un club de primera.

En relación a esto, “el Retrato…” se comunicó con el ex titular del EMTUR, y actual concejal, Guillermo Volponi (PRO) para conocer en qué condiciones el Municipio le presta el Minella a Aldosivi y al club Alvarado. “Hay una ordenanza Municipal que les otorga el uso gratuito del Estadio Minella a los clubes que juegan en ligas profesionales, en este caso Alvarado y Aldosivi. Es gratuito para los clubes, pero no para el municipio”, explicó el edil.

“Cada vez que uno de estos equipos juega en el Minella, hay consumo de energía eléctrica, de gas, el gasto de las horas extras del personal del EMDER, el mantenimiento del césped, etc. todo esto es a costa del presupuesto del Ente Municipal de Deportes. Los clubes son beneficiarios de todo esto”, agregó Volponi.

En relación a la venta de entradas, el concejal sostuvo: “en eso el Municipio no tiene nada que ver, por ende el Estadio no tiene ningún beneficio económico otorgado por la venta de entradas que, según dispone el reglamento de AFA y la Liga Profesional de Fútbol, las administra y se las quedan los clubes que hacen de locales, en este caso, si Aldosivi o Alvarado hacen de locales, toda la recaudación se la quedan ellos. Repito, el uso del Minella es gratuito para los clubes, no para el Municipio, que sí tiene gastos por el uso”.

“El Estadio Mundialista se hizo para que haya eventos futbolísticos y culturales. Obviamente, la prioridad la tiene el fútbol. Normalmente el Estadio se usa para los partidos de estos dos equipos, el fútbol de verano y eventos de AFA, ya sabemos que la AFA al Minella no lo tiene más en consideración, ni de sus prioridades. Todo el mantenimiento, que es poco, que viene teniendo el Minella es gracias al aporte de los vecinos con sus tasas municipales,o eventos privados. No viene ni de Alvarado, ni de Aldosivi. El hecho de que jueguen o no los clubes, no le cambiaría absolutamente nada en términos de mantenimientos del Estadio”, declaró Volponi.

“A mi me parece bien que los clubes hagan uso del Estadio Municipal, pero en mi opinión, no debería ser un uso gratuito, deberían como mínimo cubrir los costos de apertura del Estadio, inclusive, podrían dejar una parte de la recaudación en el Estadio. Es mi opinión, considerando que los clubes están realizando su actividad deportiva en una Liga profesional, porque si el fútbol fue amateur ahí la cosa ya cambia, pero en el profesionalismo los clubes tienen un presupuesto para los contratos para los futbolistas, entrenador, logística, viajes, tienen subsidios de AFA, hay un dinero muy importante con la venta de entradas también, anda de eso percibe el Estadio Minella”, sentenció el concejal.