Balance positivo de la temporada: público con mayor poder adquisitivo y más joven

Faltan 10 días para que termine febrero, y con la temporada estival casi finalizando, el Presidente del EMTUR, Bernardo Martín evaluó estos meses de verano diálogo con “el Retrato…”: “Es el resultado del trabajo que se viene llevando adelante, por eso estamos contentos. Porque se dio lo que buscábamos, y creo que es muy positivo para la ciudad”.

“Está siendo una temporada muy buena, con buenos índices de ocupación. Tuvimos un público con un poder adquisitivo bastante más alto del que normalmente venía a Mar del Plata, un público mucho más jóven así que estamos muy conforme por como se viene desarrollando.”, sostuvo Martín.

En relación a que favorece más si la cantidad de personas que llegan a la ciudad o el dinero que se distribuye en la misma, Bernado sostuvo que lo importante es tener una “ecuación entre ambas. Es un mix. Necesitamos cantidad de gente, porque hay mucha gente que necesita la masividad en el consumo, pero esto de recuperar la gente de mayor poder adquisitivo nos da un mayor calidad de consumo”.

Asimismo, el titular de la cartera de turismo local, aseguró que el Ente después de la temporada, “continuará trabajando como hasta ahora, difundiendo la marca Mar del Plata, y dándole sustentabilidad a las ofertas que tenemos como ciudad. Esa sustentabilidad la logramos a través de la promoción constante, en todos los destinos, tanto los más cercanos como lejanos”.

Consultado sobre si la decisión del Ejecutivo Nacional, de prohibir la venta de pasajes al exterior en cuotas fue beneficiosa para la ciudad, Martín sostuvo que no. “El turismo debe ser de ida y vuelta, sino no sirve. Si nosotros no podemos ser destinos emisivos, nunca vamos a pretender ser receptivos. Los aviones, hablando del turismo internacional, deben venir llenos para irse llenos, nosotros estamos literalmente en el culo del mundo, no somos un destino de paso a otro destino turístico, entonces, para poder posibilitar que la gente venga, los argentinos debemos poder ir a otro lugar, para que los vuelos sean viables y la conectividad exista. Sino pasa como ahora que tenemos un dólar a 210 pesos, pero tenemos muy poco aviones llegando al país, muchísimos menos que teníamos en la época pre pandemia”

Finalmente, el funcionario agregó en relación a los vuelos desde la ciudad al interior del país: “Mar del Plata debe ser un destino receptivo de vuelos, y emisivos. Es posible serlo, si el mundo lo puede hacer nosotros también. Chile tiene más vuelos internos que nosotros, Perú, Brasil también. No estoy yendo a mirar otro continente, no nos comparamos con Bélgica, nos comparamos con los países limítrofes que tienen más vuelos internos que nosotros y muchas más aerolíneas y ofertas que nosotros. El problema es estructural, es una decisión política”.