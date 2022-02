Seducido por el kirchnerismo, Fiorini integra la lista partidaria del PJ local

Tal cual informó El Retrato de Hoy, Lucas Fiorini abandonó su propio partido vecinalista, CREAR, al ser seducido y cooptado por el Peronismo local. Tanto es así que forma parte de la lista con la que el kirchnerismo se disputará el próximo 27 de marzo las autoridades del Partido Justicialista (PJ).

Con el ex concejal Daniel Rodriguez a la cabeza, y la titular del ANSES, líder de la Cámpora en Mar del Plata, Fernanda Raverta, el ex senador provincial (y también ex massista y es Juntos por el Cambio) Lucas Fiorini aparece en el lugar 13 de la lista “24 de febrero”.

Que el ex CREAR (y provida) integre la lista cargada de peronismo y kirchnerismo, no debe haber caído bien en el riñón local K, pero debe formar parte de un negocio más macro, que entre otras cosas seguramente incluyó la presidencia de la Comisión de Hacienda que tiene el concejal Alejandro Carrancio (actual CREAR).

En los pasillos del Concejo Deliberante hay varias opiniones sueltas. Hay quienes aseguran que los que quedaron en CREAR se hacen los tristes por la decisión de Fiorini, pero que indudablemente “tiraron muchas cañas y verán cual picó más”; también hay quienes afirman que Carrancio y Cia serán los próximos embajadores de Javier Milei, y que no pasarse a las tropas K les será más redituable para el 2023.

La suerte está echada para Fiorini en el peronismo, liderado por la Cámpora, y para CREAR sin jefe espiritual y político.

La lista “24 de febrero” está también integran la misma lista el secretario general de la UOCRA, Cesar Trujillo; la secretaria general de SADOP, Adriana Donzelli; el secretario adjunto de SMATA y coordinador del Ministerio de Trabajo bonaerense Sergio Arista; y el jefe de la Agencia Territorial local del Ministerio de Trabajo nacional, Daniel Di Bartolo.

Acompañando el berenjenal peronista también forman parte de la lista José Luis Zerillo, líder de Lealtad y director de Asistencia a Familias en Situación de Calle del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial; y Daniela Castro, Directora Provincial de Políticas de Diversidad Sexual, Diego Castro ex asesor de Santoro en el Concejo y actual referente del Centro de Referencia de Desarrollo Social de Nación; la edil Mariana Cuesta y la consejera escolar Eva Fernández.