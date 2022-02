Sánchez Herrero, recibió a fundadora de Hogar de María, Mercedes Rom

“Estamos para hacer y sumar, para acompañar a las instituciones que como el Hogar de María, hacen un trabajo tan noble con niños y adolescentes en riesgo”, expresó la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Marina Sánchez Herrero.

Durante el encuentro, Sánchez Herrero puso a disposición de la institución las herramientas que puedan ayudar a beneficiar el trabajo conjunto y expresó: “Fue un encuentro muy positivo. Estamos en un ámbito de escucha y apertura, desde un lugar de servicio para acompañar a las instituciones que también viven un proceso de cambio y crecimiento. Hogar de María cumple la función importante de resguardar y realzar el concepto de protección para que en esta instancia de vida de los niños y adolescentes que allí viven, resulte el mejor ámbito para desarrollarse integralmente como personas. También con Mercedes, pudimos hablar sobre la campaña “Inicio de Clases 2022”, direccionada hacia las necesidades de los niños de acuerdo a los requerimientos de un nuevo comienzo del año escolar y me comprometí en nombre del Cuerpo a trabajar y colaborar”.

Por su parte Mercedes Rom, sintetizó: “Es la primera vez que nos convocan desde el Concejo para una charla así. Me llena el corazón. Me voy muy contenta porque hay una presidenta sensible y que apela al diálogo que es en lo que se basa la humanidad. Lo concreto fue el encuentro, entendernos. Hoy el Hogar vive una etapa de metamorfosis porque ya el equipo de la línea fundacional se va a ir retirando y compartir este nuevo proceso con Sánchez Herrero, es fantástico porque se comprometió a estar cerca. Muchos proyectos por concretar entre ambas instituciones”.