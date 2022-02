Exigen nueva sede para la Escuela 515:  funciona en un pequeño PH y tiene 117 alumnos

Desde el 2004, la única escuela pública para sordos e hipoacúsicos que hay en Mar del Plata, la N° 515, funciona en un PH, ubicado en Avellaneda 1859. Con 117 alumnos, exigen a las autoridades Provinciales que se les asigne un nuevo edificio donde poder llevar a cabo las clases diarias, que ahora además, exigen un protocolo de cuidados por el Covid-19.

Micaela Platania, madre de la comunidad educativa, sostuvo en diálogo con “el Retrato..”: “la escuela está funcionando en una casita que es un PH, no tiene las condiciones para brindar las clases por eso, es una casa. No tiene patio, ni los medios como para respetar los protocolos en pandemia, no tiene seguridad. Estamos pidiendo una nueva sede para nuestros hijos“.

En este sentido Platania expresó: “la matrícula hoy es de 117 chicos, más 60 personas entre auxiliares y docentes. Es imposible que una escuela así funcione en una casa“. Asimismo, la madre sostuvo que la directora de la Escuela, “se encargó de hacer su parte, en el Consejo Escolar y dónde corresponde. No tenemos respuesta y ya empiezan las clases, nosotros como papás necesitamos una escuela, no pedimos algo imposible. Sabemos que hay 3 lugares que están dadas las condiciones y están habilitadas como escuelas, como para que los chicos empiecen las clases ahí, pero no tenemos respuesta aún, así que no sabemos bien cómo seguir, vamos a intentar hacer algo legal para ver si así tenemos respuesta”.

Por lo pronto, el próximo viernes 18 a las 10 de la mañana la comunidad educativa se manifestará en la puerta de la Escuela. “Ojalá haya mucha gente que acompañe nuestro pedido porque la verdad es que los chicos necesitan tener su lugar. Es una matrícula muy grande, estamos hablando de 170 personas dentro de una casa, que tiene una cocina, un comedor pequeño, y 4 habitaciones que funcionan como aula. No hay lugar donde puedan estar todos. La escuela tiene jardín, primaria y secundaria, y claramente no pueden estar todos juntos, mezclados. Es un lugar muy precario“, sentenció Platania.