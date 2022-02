Núñez: La oposición solo busca un título y propone discusiones que no ayudan

La Comisión de Hacienda está terminando de cumplir con el cronograma que invita a los funcionarios de las diversas áreas municipales a defender su porción del Presupuesto Municipal 2022. Daniel Núñez Concejal de la Unión Cívico Radical, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo estar conforme con el tratamiento del expediente, pero apuntó a la oposición: “Me enoja que en ciertos sectores se busquen títulos nada más” y aseguró que en algún punto, la oposición, marca la agenda del Concejo.

“Todos los sectores estamos conociendo en detalle cómo se planificó el 2022 para cada área del Municipio. Estamos viendo cuál es el objetivo del Gobierno Municipal de cara a este año, es un proyecto que habla mucho de generar empleo, en todas las áreas se etiquetó el presupuesto de esta características, es decir donde se capacita, donde se produce y cómo se fortalece cada programa. Es un presupuesto en el que por primera vez se incorpora la perspectiva de género, lo cual me parece muy interesante. Es interesante lo que estamos discutiendo”.

En relación al rol de la oposición en el tratamiento del Presupuesto, Núñez dijo: “justamente ayer hice una observación porque se hizo una cuenta muy liviana sobre cuánto paga cada UTF, era una cuenta antojadiza que pareciera que los balnearios no pagan nada. Es cierto que hay que adecuar, hay mucho uso precario, pero también es cierto que hay muchas UTFs, que más allá del dinero que aportan, producen obras como está sucediendo en La Perla”.

“Me enoja que en ciertos sectores se busquen títulos nada más, más allá de lo que digan los funcionarios y no se indague en otras cuestiones que son interesantes”, manifestó el edil, y agregó: “me parece que tampoco sirve hacer una rendición de cuentas de la gestión, porque no es esta la ocasión, hay otras oportunidades para hacer eso, todos los funcionarios tienen el momento para rendir cuentas y explicar porque ejecutó o no determinada partida; ahora debemos discutir lo que vamos a hacer en el 2022, porque además implica el aumento de tasas”.

En este sentido Núñez sostuvo que ojalá que esta forma de actuar de la oposición no esté presente en el debate durante todo el año. “Nosotros como oficialismo siempre estamos obligados a tirar puentes, yo reniego de las discusiones donde está presente la grieta, nosotros tenemos que tirar puentes y del otro lado deben estar dispuestos a agarrarlos y ayudarnos a construir, porque me da la sensación que en los últimos dos meses se discute poco la agenda de los vecinos, y se discute otras cuestiones que no tienen nada que ver con lo que la ciudad necesita”.

“Las necesidades de los vecinos se discutió poco en los últimos dos meses, y eso me parece que es un lugar a donde nos llevó cierto sector de la oposición”, agregó Núñez, y consultado sobre si la oposición marca la agenda del Concejo, sostuvo: “en un punto si. Por un expediente se suspendió la Comisión de Hacienda y el tratamiento del presupuesto, y fue solo por un giro, era algo que se podía resolver en cualquier momento y no era necesario suspender la actividad del Cuerpo ni tampoco era necesaria una Sesión Especial”.

Respecto al tema del error administrativo que se tuvo respecto a los giros en el expediente de la fotomulta, Núñez aseguró: “no creo que pueda haber una cuestión judicial en el medio. Y si hubo una irregularidad o error, que creo que no lo hubo, había un ámbito para zanjar el problema, se podía discutir y terminar el tema para seguir trabajando. También se ensucia a las personas, en algún momento se habló de la institucionalidad del Cuerpo, y creo que hay cosas que son más graves y justamente acusar al Secretario del Concejo, alguien a quien conocen todos los 24 Concejales y todos los empleados, está mal, porque nadie puede dudar de la honorabilidad de Pérez, es injusto. Hay determinados códigos de la política y la palabra que hay que respetar”.

En este sentido Núñez dijo: “cuando el otro día se decía que esto desgasta a la política, es verdad. Nos desgasta a todos, porque estamos discutiendo cosas que no le importa a nadie. Todas las semanas hay Comisión de Labor Deliberativa, intentan siempre alterar, querían una reunión de Labor en un día y un horario en la que esa reunión no se hace, si se juntaban el lunes o miércoles era lo mismo, de hecho cuando se presentó el pedido de Sesión se dio el ok automáticamente, con lo cual no hay intención de negar el diálogo. Todo era solucionable, pero hay una intencionalidad de desgastar la Institucionalidad, que nos desgasta a todos. Lo mismo pasó con la elección de la presidenta del Concejo. Se está buscando un título, la foto para el medio y seguimos sin discutir las cosas que realmente importa”, sentenció el edil.