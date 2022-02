Ferlauto: Patrulla Municipal, venta de droga, y trabajo en conjunto con Berni

En diferentes zonas de Mar del Plata, se ve circular móviles de Patrullas Municipales, ahora con un efectivo policial, con el objetivo de prevenir la inseguridad pero también de estar cerca de los vecinos, así lo explicó Martín Ferlauto, Subsecretario de Planificación y Control de la Secretaría de Seguridad en diálogo con “el Retrato…“. Asimismo, aseguró que el Municipio duplicó la cantidad de dinero que le da a la policía bonaerense diariamente para su patrullaje y se refirió a la venta de drogas en la ciudad.

Patrulla Municipal con más respuesta y proximidad

“Venimos trabajando desde el comienzo de la gestión del Intendente Guillermo Montenegro en una articulación constante, diaria, y que se intensifica todos los días, con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco tomamos medidas que tienen que ver por un lado con la incorporación de personal policial a nuestras patrullas municipales acompañando en los recorridos y por otro lado el aumento de la cuota de combustible que provee el Municipio para mejorar la autonomía diaria del patrullaje policial”.

En relación a qué le aporta el efectivo policial al trabajo de las patrullas municipales, Ferlauto aseguró: “se hace un acompañamiento. Antes funcionaban con dos agentes municipales, y ahora funcionan con un agente municipal y un efectivo policial. Esto nos permite tener un mayor despliegue, porque aumenta la capacidad de respuesta y también tenemos intervención real en el caso de que se cometa un delito determinado. Antes, las Patrullas Municipales, llamaban al 911 frente a una contravención o delito. Esto hace que las Patrullas Municipales, en los barrios, tengan una respuesta más contundente en la prevención general de delitos y contravenciones pero también mayor capacidad de intervención”.

Consultado por si las patrullas municipales llegaron para ocupar el lugar vacío que dejó la Policía Local, Ferlauto sostuvo que no, “porque la Policía Local nunca dependió estructuralmente y financieramente de la Municipalidad. La Patrulla Municipal realmente es de proximidad, nosotros le damos esa impronta, le pedimos a los agentes que bajen en los barrios, que hablen con los vecinos, con los comerciantes, que estén en esa tarea que tiene que ver con ayudar a una persona con movilidad reducida, a un anciano o discapacitado, si hay una chica que a la noche está volviendo de la Universidad a su casa, por ejemplo, que la acompañen. Esa tarea de policía de proximidad, comunitaria es la que asume la patrulla municipal sin tener el estado policial, porque son agentes municipales. La Policía Local era policía. En este caso hablamos de agentes civiles que tienen una función más concreta de proximidad“.

En relación a esto, también el funcionario explicó que dichos agentes fueron capacitados y recategorizados como Inspectores de Tránsito. “Antes los agentes de la patrulla si constaban una infracción no podían labrar las actas, para evitar esa situación y que puedan intervenir en la constatación de infracciones los capacitamos y le sumamos a su funciones la prevención en materia de tránsito“.

En este sentido, sostuvo: “nosotros en toda la zona sur, en la Ruta 11, que era un lugar que en verano era muy complicado por el estacionamiento en la banquina, dónde había riesgos latentes de accidentes, este año lo tenemos muy controlado con la presencia constante de móviles que están recorriendo la ruta tratando que no se estacione, que no se cometa ese tipo de infracciones. Si se observa un auto en infracción se labra el acta correspondiente, pero la idea es evitar que eso suceda para cuidar la seguridad vial. En el caso del centro se hace tarea preventiva, si se ve un auto en doble fila se le toca la sirena para que se mueva, si hay un auto que estaciona en un lugar prohibido, se le indica que no lo haga y si ya produjo se labra la infracción; pero para nosotros lo más importante que no se cometa la falta“.

Aumento del dinero para el combustible de los patrulleros

En relación al aumento de la cuota de combustible que el Municipio le otorga a la Policía Bonaerense, el funcionario aseguró: “aproximadamente son 1500 pesos por día, por auto, y 1700 por día por camioneta, en términos muy generales. Si hay algún despliegue o movimiento particular de algún vehículo, siempre depende del vehículo. Antes se les daba aproximadamente la mitad de dinero, 8 o 9 litros por día“.

Venta y consumo de estupefacientes en la ciudad

Consultado por la venta de estupefacientes en Mar del Plata, que ya no distingue barrio ni horarios, Ferlauto sostuvo: “La intervención, por supuesto, es mayormente policía y judicial, porque el consumo sensible de droga y ni que hablar la venta y el tráfico son asuntos que se zanjan en la Justicia. Es una pandemia el consumo de estupefacientes. Nuestra política en esos casos, dónde tomamos conocimiento que se produce el delito, es ir. Tenemos una serie de herramientas para generar molestias, por supuesto que el consumo de drogas no va cesar, seguramente lo harán en otro lugar y si es público también iremos a correrlos, para que esa conducta quedé en el ámbito privado y no perjudique a los vecinos. Es un tema complejo“.

Montenegro y Berni, un solo corazón: trabajo en conjunto

Finalmente, el funcionario de la Secretaría de Seguridad sostuvo que con el Ministerio liderado por Sergio Berni se celebró un convenio para la instalación de la base permanente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (U.T.O.I.) en la avenida Jorge Newbery, a la altura del country Rumencó. “Además, nos facilitaron el acceso de la ubicación en tiempo real de los vehículos de la policía para que podamos tener dimensión de las zonas de la ciudad que están siendo patrulladas y que zonas están con menor recorrido para poder mejorarlo. Pudimos facilitar la limpieza y la puesta en valor de todas las Comisarías que hay en el municipio, haciendo por ejemplo el traslado de todos los vehículos secuestrados que estaban en las puertas de las Comisarías, trasladamos también la Comisaría 15 que era la que en peor estado estaba al Parque Camet, celebrando para ello también un convenio con la Provincia y modificando las Ordenanzas pertinentes. Diseñamos el Operativo de Control de Verano que dió un resultado muy positivo con un gran despliegue de recursos humanos, logísticos y tecnológicos. Todos los días, con el Ministro Berni y todo su equipo, con independencia de las pertenencias políticas, trabajamos en conjunto porque ellos están preocupados por la seguridad de los marplatenses y estamos en esa línea“.